La couche d'ozone devrait se reconstituer aux alentours de 2050, selon l'ONU

Selon un bulletin de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) publié ce mardi, le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique était plus petit en 2024 que ces dernières années, confirmant qu'il se résorbait petit à petit.

Une excellente nouvelle pour la planète. L'Organisation météorologique mondiale (OMM), une des institutions spécialisée des Nations unies, a annoncé ce mardi que le trou dans la couche d'ozone situé au-dessus du pôle sud était plus petit en 2024 que les années précédentes.

«Une nouvelle scientifique encourageante pour la santé des populations et de la planète», saluée par le secrétaire général de l'ONU. «Cette avancée nous rappelle que lorsque les nations tiennent compte des avertissements de la science, des progrès sont possibles», a commenté Antonio Guterres.

Une coopération internationale efficace

La couche d'ozone stratosphérique, ou ozonosphère, est située entre 20 et 30 kilomètres d'altitude. Elle filtre les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent provoquer des cancers, altérer le système immunitaire et même endommager l'ADN des êtres vivants.

Mais dans les années 1980, des scientifiques ont découvert un amincissement de cette enveloppe protectrice, y provoquant des «trous», dont un particulièrement gros au niveau de l'Antarctique. Et l'un des principaux responsables a été identifié au milieu des années 1970 : les chlorofluorocarbones (CFC), autrefois largement utilisés dans les aérosols et les réfrigérateurs.

Au cours des dernières décennies, la coopération mondiale lui a cependant donné une chance de se reconstituer. Le Protocole de Montréal (Canada), signé en 1987, a permis d'éliminer à ce jour plus de 99% de la consommation et de la production de la plupart des produits chimiques qui appauvrissent l'ozonosphère, selon l'OMM.

Ainsi, la couche d'ozone devrait retrouver ses valeurs des années 1980 «d'ici au milieu de ce siècle», a indiqué l'organisation, qui a expliqué que cela va réduire les risques de cataracte et de cancer de la peau, mais aussi la dégradation des écosystèmes liée à une exposition excessive aux UV.

«Si les politiques actuelles restent en place, la couche d'ozone» retrouvera sa densité observée il y a quarante-cinq ans, avant l'apparition du trou, «d'ici environ 2066 au-dessus de l'Antarctique, 2045 au-dessus de l'Arctique et 2040 dans le reste du monde», avait indiqué début 2023 l'ONU Environnement dans sa dernière estimation quadriennale.