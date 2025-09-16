Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Le Hamas a une «fenêtre très courte» pour accepter un accord de cessez-le-feu avec Israël, préviennent les Etats-Unis

Marco Rubio était en déplacement au Qatar pour discuter du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. [REUTERS/Nathan Howard]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le secrétaire d’État à la Défense, Marco Rubio, a averti ce mardi 16 septembre que l’organisation terroriste du Hamas ne disposait que d’une «fenêtre très courte» pour accepter l’accord de cessez-le-feu, alors qu’Israël a lancé une série de frappes très fortes sur Gaza. 

InternationalHamasIsraëlGazaEtats-Unis

À suivre aussi

Sécurité, guerre en Ukraine, défense... Quels sont les enjeux de la rencontre entre Emmanuel Macron et le président polonais ce mardi ?
Royaume-Uni : un homme, qui avait tué sa mère car elle refusait de lui rendre la télécommande, condamné à la perpétuité
Mexique : au moins 15 morts dans un accident de la route

Ailleurs sur le web

Dernières actualités