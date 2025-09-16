Le Hamas a une «fenêtre très courte» pour accepter un accord de cessez-le-feu avec Israël, préviennent les Etats-Unis

Le secrétaire d’État à la Défense, Marco Rubio, a averti ce mardi 16 septembre que l’organisation terroriste du Hamas ne disposait que d’une «fenêtre très courte» pour accepter l’accord de cessez-le-feu, alors qu’Israël a lancé une série de frappes très fortes sur Gaza.
Marco Rubio était en déplacement au Qatar pour discuter du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. [REUTERS/Nathan Howard]
