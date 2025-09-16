Meurtre de Charlie Kirk : le procureur annonce demander la peine capitale contre Tyler Robinson

Le procureur a annoncé demander ce mardi la peine capitale à l'encontre de Tyler Robinson, inculpé pour l'assassinat de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk.

Le meurtrier présumé de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, Tyler Robinson, est inculpé d'assassinat, a annoncé mardi le procureur local, Jeffrey Gray, précisant qu'il réclamerait la peine capitale.

Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, «pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes», a déclaré le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse.

«Ce type diffuse trop de haine»

Le meurtrier présumé de Charlie Kirk, Tyler Robinson, a justifié son acte par la «haine» véhiculée selon lui par l'influenceur conservateur, a affirmé le procureur local, Jeffrey Gray, citant des déclarations à ses proches. «Ce type diffuse trop de haine», a dit à ses parents Tyler Robinson, en référence à Charlie Kirk, pour expliquer son geste, a déclaré le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse.

«J'en ai assez de cette haine. Il y a une haine avec laquelle on ne peut pas faire de compromis», a-t-il également écrit dans un message à la personne avec qui il vivait, a ajouté le procureur.

Charlie Kirk a été assassiné mercredi 10 septembre dernier d'une balle dans le cou alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays. Un drame qui a souligné les profondes fractures politiques américaines.

Cette figure de la droite américaine âgée de 31 ans utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille auprès de la jeunesse.

Le président américain, qui doit beaucoup à Charlie Kirk pour sa victoire face à Kamala Harris en novembre dernier, a été prompte à dénoncer la rhétorique de la «gauche radicale» accusée d'être, au moins en partie, responsable de l'assassinat.