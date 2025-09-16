Mort de Robert Redford : le jour où l'acteur a vu sa vie brisée par le décès de son fils James

Ce mardi 16 septembre, la star du cinéma Robert Redford est décédée à 89 ans. Parmi les épreuves qu'il a dû affronter, la star de certains classiques comme «Out of Africa» (1985) ou encore «Butch Cassidy et le Kid» (1969) a vu sa vie basculer en 2020 avec la perte de son fils, James Redford.

Un déchirement. Cinq ans avant son décès, Robert Redford a dû survivre à celui de son propre fils, James Redford, dit Jamie. Disparu à l'âge de 58 ans, il était lui aussi attaché au monde du cinéma. Sa mort a été source d'«un chagrin incommensurable» pour son père.

Le 16 octobre 2020, le réalisateur et cinéaste est décédé des suites d'un cancer du foie. Cette perte a été particulièrement mal vécue par la famille Redford, qui a communiqué publiquement par l'intermédiaire de l'agent de Robert Redford, Cindi Berger : «Robert est en deuil avec sa famille durant cette période difficile et demande à ce que l'on respecte son intimité. Le chagrin est incommensurable face à la perte d'un enfant. Jamie était un fils, un mari et un père aimant. Son héritage se perpétue à travers ses enfants, l'art, le cinéma et sa passion dévouée pour la conservation et l'environnement».

Robert Redford's devastating family life after two sons died years before him https://t.co/alIAdQAUwxpic.twitter.com/2jNhqywoRy — Daily Star (@dailystar) September 16, 2025

Au cinéma, celui qui était le troisième enfant du couple unissant Robert Redford à l'activiste Lola Van Wagenen a notamment réalisé «Spin» (2003), «Paper Tigers» (2015) et «The Kindness of Strangers» (1998). A l'image de sa mère, James Redford était un fervent représentant de la cause de l'environnement et de la santé. Ses œuvres cinématographiques abordaient ainsi majoritairement ces sujets. En 2005, il a également fondé avec son père le Redford Center, une ONG destinée à promouvoir et financer des films sur l'environnement et le changement climatique.

Le deuxième enfant perdu par Robert Redford

Pour Robert Redford, la perte subie en 2020 ne constituait pas une première. Son premier né, Scott Anthony Redford, était décédé en novembre 1959, seulement deux mois après sa naissance. Il a succombé à un syndrome de mort subite du nourrisson.

Le deuxième enfant de l'acteur, Shauna Jean Redford, est né en novembre 1960. Mariée au journaliste Eric Schlosser, elle mène une vie paisible en tant qu'artiste peintre. Enfin, dernière née de la famille, Amy Redford a également choisi d'orienter sa carrière vers Hollywood. Elle est actrice et réalisatrice.