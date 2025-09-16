Royaume-Uni : Donald Trump et son épouse attendus ce mardi soir pour une visite d'Etat jusqu'à jeudi

Donald Trump et son épouse Melania vont arriver ce mardi soir, sur le sol britannique, afin d'honorer une visite d'Etat à l'invitation du roi Charles III. Pendant deux jours, la monarchie va déployer tout son faste, notamment lors du dîner royal prévu au château de Windsor, ce mercredi.

Deux jours placés sous les ors de la royauté britannique. Le président américain Donald Trump et son épouse Melania vont arriver ce mardi, dans la soirée, au Royaume-Uni, pour une visite d'Etat qui s'annonce somptueuse.

Selon le programme dévoilé par le palais de Buckingham, le couple présidentiel, dont ce sera le second événement de ce type, une première pour un chef d'Etat américain, sera accueilli mercredi matin par le prince de Galles William et son épouse, la princesse Kate.

Un recueillement sur la tombe d'Elizabeth II

Les deux couples rejoindront ensuite le roi Charles III et son épouse Camilla, avant de se rendre, ensemble, au château de Windsor en carrosse. La procession s'achèvera dans la cour carrée de l'édifice dans laquelle une garde d'honneur effectuera le salut royal.

Après un déjeuner privé, Donald et Melania Trump iront se recueillir sur la tombe de la reine Elizabeth II, qui les avait accueillis lors de leur première visite d'Etat en 2019, puis assisteront à une cérémonie militaire et une parade aérienne, en présence du Premier ministre Keir Starmer et de son épouse Victoria.

Le banquet d'Etat, point d'orgue de la visite

La journée s'achèvera par banquet d'Etat, véritable temps fort diplomatique lors duquel la monarchie exhibera ses plus beaux atours culinaires et culturels. Jeudi, Donald Trump se rendra à Chequers, l'immense résidence de campagne du Premier ministre située au nord-ouest de Londres, afin de s'entretenir avec Keir Starmer.

Les droits de douane imposés par le président américain au Royaume-Uni seront sur la table des discussions, tout comme la posture de l'Otan face à la Russie, dont plusieurs drones ont pénétré les espaces aériens polonais et roumains ces derniers jours.

«L'importance de la liberté d'expression» dans le pays, thème cher à Donald Trump, sera aussi évoqué quelques jours après une manifestation anti-immigration à Londres émaillée de violences entre participants et forces de l'ordre.

Le couple Trump quittera le Royaume-Uni en fin de journée, concluant une visite qui ne prévoit aucun passage dans la capitale. Et pour cause, une immense manifestation est prévue contre la venue du chef d'Etat républicain.