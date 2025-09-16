Syrie : trois femmes et dix enfants rapatriés en France, une première depuis 2023

La France a rapatrié treize détenus des camps de prisonniers jihadistes en Syrie dans la matinée de ce mardi 16 septembre, une première depuis deux ans.

Deux ans après avoir cessé les rapatriements, la France a fait revenir dix enfants et trois femmes âgées de 18 à 34 ans, anciennement détenus dans les camps de prisonniers jihadistes dans le nord-est syrien, ce mardi 16 septembre.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué que deux des femmes majeures «ont été placées en garde à vue, sur commission rogatoire du juge d'instruction», tandis que la troisième, «faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, sera présentée à un juge d'instruction dans la journée» pour une éventuelle mise en examen.

«Les mineurs sont pris en charge dans le cadre de procédures d'assistance éducative sous la responsabilité du parquet près le tribunal judiciaire de Versailles», a ajouté le Pnat, qui «assurera le suivi centralisé des mineurs concernés, en lien avec les parquets territoriaux».

«Pour les familles qui attendaient leurs petits-enfants, neveux et nièces depuis plus de six ans, c'est un immense et indescriptible soulagement», a déclaré l'avocate des femmes rapatriées, Marie Dosé, dans un communiqué.

De son côté, le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a remercié «les autorités syriennes de transition ainsi que l'administration locale du Nord-Est syrien» à la suite de l'opération.

110 autres enfants français encore détenus

Depuis 2019, la France a mené plusieurs opérations de rapatriement de femmes et d'enfants de Syrie, avant de les interrompre en juillet 2023, faute de volontaires selon les autorités, malgré des condamnations internationales dont celle de la Cour européenne des droits de l'Homme en 2022. Paris refusait depuis d'intervenir sur place, invoquant la dangerosité des opérations.

En France, ces retours demeurent une question sensible, dix ans après la vague d'attentats jihadistes sur le sol national. Me Marie Dosé a dénoncé la détention de 110 autres enfants français depuis plus de six ans dans le camp Roj, l'un de ceux contrôlés par les forces kurdes.

Ces enfants font partie des dizaines de milliers de personnes de cinquante nationalités différentes, toutes soupçonnées d'avoir des liens avec l'organisation jihadiste Daesh, qui sont retenues dans ces centres et prisons.

Selon le Collectif des Familles unies, qui rassemble leurs proches, environ 120 enfants et une cinquantaine de femmes françaises y étaient encore retenus en juin dernier. Après ce nouveau rapatriement nocturne, ce collectif a rediffusé sur le réseau social X son message habituel dénonçant la détention sur place d'enfants «coupables de rien» dans «des conditions indignes» ce mardi matin.

«La France a la possibilité d'organiser ces opérations»

«Une nouvelle fois, la France fait le choix de l'arbitraire. La France, qui refusait de rapatrier des enfants tant que leurs mères n'avaient pas donné leur accord, refuse aujourd'hui leur retour alors qu'ils sont devenus majeurs. Ce faisant et plus que jamais, la France décide donc de faire payer à ces enfants le choix de leurs parents», a estimé l'avocate.

Elle a également critiqué le sort des femmes sans enfant ou dont les enfants sont décédés, que la France refuse désormais de rapatrier, mais aussi celui des enfants nés sur le territoire et «conduits de force en Syrie» avant de pouvoir acquérir la nationalité, ou de jeunes majeurs enfermés dans d'autres lieux de détention syriens.

«Ce rapatriement démontre une nouvelle fois que la France a la possibilité d'organiser ces opérations», a déclaré Matthieu Bagard, responsable du pôle expertise Syrie de l'ONG Avocats sans frontières France, qui a aussi déploré la situation des femmes et jeunes majeurs toujours «illégalement détenus».

En février, l'administration kurde a annoncé, en coordination avec l'ONU, son intention de vider d'ici à fin 2025 les camps du nord-est de la Syrie des déplacés syriens et irakiens, y compris les proches présumés de jihadistes.