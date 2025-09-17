Alexeï Navalny : la veuve de l'opposant russe décédé en détention affirme qu'il a été «empoisonné»

Ioulia Navalnaïa, la veuve du principal opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, mort en prison en février 2024, a affirmé ce mercredi que son défunt mari avait été «empoisonné», en se fondant sur des analyses effectuées par des laboratoires occidentaux.

Une accusation grave. La veuve d'Alexeï Navalny, qui s'est opposé frontalement à Vladimir Poutine pendant des années, a déclaré ce mercredi que son mari, mort dans des circonstances troubles en détention le 16 février 2024, avait été empoisonné.

Ioulia Navalnaïa, nouvelle figure de la lutte contre le régime russe, a expliqué sur les réseaux sociaux que des échantillons biologiques de son époux avaient été collectés après son décès dans une colonie pénitentiaire de Kharp, dans l'Arctique russe, et transmis à des laboratoires situés dans des pays occidentaux.

Une mort dans des circonstances terribles, selon ses partisans

«Deux laboratoires de deux pays différents sont arrivés, indépendamment l'un de l'autre, à la conclusion qu'Alexeï avait été empoisonné», a-t-elle déclaré sur Telegram. Elle a également précisé ne pas pouvoir «obtenir les résultats officiels indiquant exactement quel poison avait été utilisé».

Une proche collaboratrice d'Alexeï Navalny, Maria Pevtchikh, a pour sa part affirmé que l'opposant était, au moment de sa mort, «allongé par terre, vomissait et hurlait de douleur» mais qu'«au lieu de le sauver, les gardiens l'ont laissé là, ont fermé les barreaux et la porte» de sa cellule.

Elle a ensuite publié des photographies d'une cellule prises, selon elle, juste après le décès, sur lesquelles du vomi et du sang sont présents sur le sol. L'ex-bras droit d'Alexeï Navalny, Léonid Volkov, a accusé Vladimir Poutine d'avoir «assassiné» son ancien opposant.

«Il a été tué de manière atroce, empoisonné. Et même si les données ont été effacées des dossiers médicaux et les traces dissimulées, nous savons tout de son dernier jour et de la manière dont il a été assassiné», a-t-il avancé sur Télégram.

Alexeï Navalny avait été empoisonné une première fois en 2020 en Sibérie à l'agent innervant Novitchok et était resté en convalescence pendant plusieurs mois en Allemagne. Il avait été arrêté dès son retour en Russie, en janvier 2021.

Après sa mort, les autorités avaient refusé de remettre son corps à ses proches durant plusieurs jours, ce qui a éveillé les soupçons de ses partisans. Le Kremlin dément toute responsabilité dans sa mort.