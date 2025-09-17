Brésil : Jair Bolsonaro admis à l'hôpital après un malaise

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné il y a quelques jours à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, passe la nuit dans un hôpital de Brasilia après un malaise, a indiqué sa famille.

Nouveau souci de santé pour Jair Bolsonaro. Ce mardi, l'ancien chef de l'Etat brésilien a été hospitalisé dans un établissement médical de la capitale.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Assigné à résidence depuis début août, l'ex-président «a ressenti un malaise, avec une forte crise de hoquet, des vomissements et une chute de tension, a expliqué sur X son fils aîné, Flavio Bolsonaro. Un «épisode plus sévère» l'a même laissé «près de dix secondes sans respirer», a-t-il ensuite déclaré aux journalistes devant l'hôpital.

De nombreuses opérations après un attentat à l'arme blanche

L'état de Jair Bolsonaro, âgé de 70 ans, «est stable, mais il n'a pas bonne mine», a poursuivi le sénateur, ajoutant que son père passerait la nuit «en observation». Après des examens, l'ancien dirigeant brésilien a reçu des médicaments par intraveineuse, a précisé sur Instagram son épouse, demandant aux sympathisants de son mari de «continuer à prier» pour lui.

L'ancien président a connu de nombreux problèmes de santé ces dernières années et a été opéré à plusieurs reprises en raison des séquelles d'un attentat à l'arme blanche subi lors d'un bain de foule en pleine campagne électorale, en 2018.

En avril dernier, il a subi une lourde intervention chirurgicale à l'abdomen de plus de douze heures pour résorber une occlusion intestinale. Il est resté ensuite trois semaines à l'hôpital pour sa convalescence.

Reconnu coupable d'une tentative de coup d'Etat

La Cour suprême a condamné Jair Bolsonaro à 27 ans de réclusion la semaine dernière, à l'issue d'un procès historique durant lequel il a été reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir, malgré sa défaite électorale face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.

Mais il ne pourra être incarcéré qu'après l'épuisement de tous les recours possibles, et sa défense a déjà annoncé qu'elle ferait appel prochainement.

Jair Bolsonaro est assigné à résidence depuis le 4 août pour des soupçons d'entrave à son procès. En juillet, il avait déjà été contraint de porter un bracelet électronique et l'utilisation des réseaux sociaux lui avait été interdite.

Ses partisans poussent pour une amnistie de l'ancien président et des centaines de sympathisants bolsonaristes condamnés pour tentative de coup d'Etat.