Brésil : Jair Bolsonaro atteint d’un cancer de la peau selon son médecin

Admis à l’hôpital de Brasilia ce mardi après un malaise, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro est atteint d’un cancer de la peau selon son médecin.

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné le 11 septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, est atteint d'un cancer de la peau, a annoncé un de ses médecins mercredi.

Une biopsie de lésions cutanées a permis de détecter un «carcinome à cellules squameuses», soit «un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus sérieuses», a déclaré aux journalistes le docteur Claudio Birolini.

Assigné à résidence depuis début août, Jairo Bolsonaro, 70 ans, est sorti mercredi en début d'après-midi de la clinique privée de Brasilia où il avait été admis la veille après un malaise.

Un ancien président condamné

L'ancien chef de l'Etat brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat à l'issue d'un procès historique, malgré les intenses pressions du président américain Donald Trump en sa faveur.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a aussitôt promis des représailles : les Etats-Unis vont «répondre en conséquence» à cette condamnation «injuste», a-t-il dit.

Le Brésil a répliqué qu'il ne se laisserait pas «intimider» par des «menaces». Par quatre voix contre une, la Cour suprême a déclaré coupable l'ex-président brésilien (2019-2022), 70 ans, le condamnant à 27 ans et trois mois de prison.

Un séisme, à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2026. Jair Bolsonaro a été reconnu chef d'une «organisation criminelle» ayant conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» après sa défaite face au président de gauche actuel, Luiz Inacio Lula da Silva, lors de l'élection de fin 2022.