Grèce : une petite fille qui jouait sur la plage attaquée par un loup sous les yeux de sa mère

Une fillette de 5 ans a été attaquée par un loup à Neos Marmaras, dans le nord de la Grèce, ont indiqué les autorités, précisant qu'elle n'avait pas été «grièvement blessée».

Un assaut très inhabituel. Une petite fille serbe âgée de 5 ans s'est fait attaquer par un jeune loup en Grèce, dans le nord du pays, alors qu'elle profitait en vacances avec ses parents.

Selon l'ONG environnementale Callisto qui a communiqué hier sur ce fait divers peu commun, l'animal s'est jeté sur la fillette alors qu'elle se trouvait sur la plage avec sa mère, dans la commune de Neos Marmaras.

Le canidé a mordu et griffé l'enfant dans le dos, avant de fuir après l'intervention de la mère de la victime.

D'après l'ONG, «il s'agirait d'un jeune loup qui a développé une sorte de "familiarité" problématique avec les humains, ce qui n'est pas "habituel"».

Pas de blessures graves

Selon Iason Bantios, le porte-parole de cette ONG, la petite fille n'a «pas été grièvement blessée», et a appelé les habitants de Neos Marmaras à la prudence.

«Nous conseillons aux habitants de Neos Marmaras d'éviter de se promener avec des chiens ou des enfants après la tombée de la nuit et tôt le matin», a-t-il exhorté.

Des Canis lupus ont récemment été repérés au mont Parnès, près d'Athènes, ainsi que dans le centre du Péloponnèse, selon l'ONG. Cette apparition alerte les autorités, et suscite un débat quant au déplacement de ces animaux.