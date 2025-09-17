Italie : il se jette dans le vide pour se suicider et tue sa voisine en lui tombant dessus

Ce dimanche 14 septembre, un homme de 70 ans a tenté de se suicider en sautant du 4e étage de son immeuble à Milan (Italie). Grièvement blessé, il a survécu à sa chute en s’écrasant sur une voisine, qui elle est décédée.

Une tentative de suicide qui a abouti à une mort accidentelle. Dans le quartier de Baggio, à Milan (Italie), un homme de 70 ans a tenté de se suicider, en sautant depuis son balcon du 4e étage de son immeuble ce dimanche 14 septembre, en fin d’après-midi. Dans sa chute d’une dizaine de mètres, le septuagénaire a malheureusement atterri sur sa voisine, qui est morte sur le coup.

Inculpé pour homicide involontaire

La victime, Francesca Manno, âgée de 83 ans, vivait avec son mari de 93 ans, dans le même immeuble que l’homme qui l’a tuée accidentellement. Cette dernière était en train de traverser la cour au moment de l’accident.

Les secours ont alors pensé à un double suicide, mais cette piste a été assez vite écartée. Il est rapidement apparu qu’aucun lien de parenté n'existait entre les deux personnes. Une enquête pour homicide involontaire a alors été ouverte à l’encontre du septuagénaire, dont l'identité n'a pas été révélée.

Souffrant de multiples fractures, l’homme a été transféré dans un état critique à l’hôpital Niguarda. Pris en charge par l’équipe de traumatologie, ses jours ne sont pas en danger. Mais cet acte paraît moins anodin quand on apprend que l’homme qui a voulu se suicider était malade. Avant de passer à l’acte, ce père de deux enfants et retraité depuis 15 ans avait confié son état de santé à ses proches, révèle le Corriere della Sera. «Tôt ou tard, j'en finirai», aurait-il affirmé également.