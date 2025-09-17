Italie : un garçon de 8 ans attaqué à la barre de fer par des enfants âgés de 7 à 11 ans alors qu’il fêtait son anniversaire dans un parc

Près de Rome (Italie), un petit garçon de 8 ans fêtait son anniversaire avec d'autres camarades de son âge dans un parc lorsqu’il a été violemment attaqué par trois autres enfants, âgés de 7 à 11 ans, armés d'une barre de fer.

La délinquance juvénile n'a pas de limite. Un garçon de 8 ans a été violemment agressé lors de sa fête d'anniversaire par trois frères et sœurs âgés de 7, 9 et 11 ans, munis d'une barre métallique vendredi 12 septembre dans un jardin public du quartier de Fidene (Italie), a rapporté le quotidien Corriere della Sera.

«Nous avons entendu un cri dans le parc. La fête était presque terminée et nous étions en train de ranger. L'un des enfants avait été agressé à coups de pied, de poing et avec une barre métallique au visage par trois enfants qui se sont enfuis chez eux», a déclaré Luigi Pascucci, de l'association de quartier «Parc de la Magnolia» et témoin de l’attaque.

Hospitalisée d'urgence dans un état critique, avec de multiples fractures faciales, la victime a pu rentrer chez lui. «Compte tenu de la gravité des blessures causées par les coups qui, selon les médecins, ont été infligés avec une violence inhumaine, le petit garçon a été opéré et devra subir à l'avenir de nombreuses opérations pour la reconstruction de son visage», a-t-il ajouté.

Les agresseurs, «reconnus par les autres enfants sur des photos montrées par les policiers» peu après l'agression, seraient trois frères d'origine étrangère, vivant avec leurs parents dans des logements sociaux. La barre de fer a été retrouvée et saisie.

L'enquête, coordonnée par le parquet de la République auprès du Tribunal pour mineurs de Rome devra déterminer les responsabilités individuelles des mineurs.

Ces derniers ne seront pas poursuivis car ils sont âgés de moins de 14 ans. Toutefois, leurs personnalités vont être étudiées par les enquêteurs. L'éventuelle implication des parents, dont on ignore s'ils étaient présents dans le parc au moment de l'attaque, est également au coeur des investigations.

«Une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. On m'avait signalé depuis longtemps qu'il y avait déjà eu des conflits entre des groupes d'enfants et d'adolescents à cet endroit, mais rien de tel», a affirmé Matteo Zocchi, conseiller municipal à l'environnement de la IIIe municipalité de Rome, parmi les premiers arrivés sur place vendredi.

La situation est inquiétante : les associations de quartier ont réclamé l'intervention de la mairie et un renforcement des contrôles policiers.

«Les habitants de ce quartier ont surtout signalé des vols, mais des agressions comme celle-ci ne se sont jamais produites auparavant [...]. Je ne pense pas que les trois mineurs vivent dans un environnement habitué à la violence, mais nous devons réfléchir attentivement à ce qui s'est passé. Ils doivent comprendre ce qu'ils ont fait, que c'était un acte grave», a-t-il poursuivi, estimant que ce passage à tabac était «un événement imprévisible».