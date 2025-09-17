Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Migrants : «On nous a expliqué qu'il ne fallait pas de frontières en Europe car elle allait être une forteresse», s'interroge l'analyste politique Paul Antoine

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On nous a expliqué qu'il ne fallait pas de frontières en Europe car elle allait être une forteresse», a déploré l'analyste politique Paul Antoine, ce mercredi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, s'interrogeant sur le rôle de Frontex en Europe, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, alors que des touristes ont empêcher des migrants de débarquer en Grèce. 

EuropeUnion EuropéenneImmigrationSécurité

À suivre aussi

Climat : canicules, sécheresses, inondations... En Europe, la facture des catastrophes naturelles de l'été s’élève à 43 milliards d'euros
Virus du Nil : quelle est cette infection décimant les animaux qui se multiplie en Europe ?
Antisémitisme : quel bilan en France au premier semestre 2025 ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités