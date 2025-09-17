Migrants : «On nous a expliqué qu'il ne fallait pas de frontières en Europe car elle allait être une forteresse», s'interroge l'analyste politique Paul Antoine

«On nous a expliqué qu'il ne fallait pas de frontières en Europe car elle allait être une forteresse», a déploré l'analyste politique Paul Antoine, ce mercredi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, s'interrogeant sur le rôle de Frontex en Europe, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, alors que des touristes ont empêcher des migrants de débarquer en Grèce.