Visite d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni : pourquoi le whisky écossais sera-t-il au menu des discussions ?

Donald Trump est attendu ce mercredi 17 septembre au Royaume-Uni. Invité par Charles III, le président américain aura de nombreux dossiers à négocier, notamment celui du Whisky. Voici pourquoi le voyage présidentiel de Donald Trump revêt une importance prépondérante pour ce type d'eau-de-vie.

Le verre à moitié plein ? Donald Trump doit décider lors de son déplacement présidentiel au Royaume-Uni, débutant ce mercredi 17 septembre, s'il consent à abaisser le droit de douane fixé à 10% avec le Royaume-Uni sur certains produits. Une décision qui pourrait avoir des conséquences majeures sur le réseau de production de certains alcools, comme le whisky*.

Ce n'est plus un secret : Donald Trump a changé bien des choses avec la mise en place de droits de douane, supposés bénéficier aux Etats-Unis en générant de nombreux emplois et en garantissant au pays américain des milliards de dollars de recettes supplémentaires. Mais dans certains cas, comme celui de l'eau-de-vie, un vieux système risque d'imploser.

3.300 emplois et 300 millions de dollars de moins pour les Etats-Unis ?

En effet, les producteurs de whisky américains, notamment l'industrie du bourbon du Kentucky, entretiennent des relations particulièrement étroites avec leurs homologues de l'autre côté de l'Atlantique. Depuis que la nouvelle de la mise en place des droits de douane a été annoncée, les deux parties accusent le coup. Chris Swonger, président du Conseil des boissons distillées des Etats-Unis, explique au New York Times : «Notre industrie prospère grâce aux liens étroits qui nous unissent avec le Royaume-Uni».

Pour lui, «les droits de douane sur les alcools britanniques seraient préjudiciables à l'économie américaine et aux consommateurs américains», a-t-il également déclaré. Il a donc demandé au président américain qu'il procède au retrait des droits de douane sur le whisky écossais.

Les producteurs de scotch britannique ont beaucoup à perdre avec ces nouvelles taxes mises en vigueur par Donald Trump : 90% de leurs productions sont exportées et leur marché principal est les Etats-Unis. Mais pour le pays nord-américain également, ces droits de douane sont un risque : ils pourraient causer le ralentissement du secteur de l'hôtellerie-restauration estimé à 300 millions de dollars (253 millions d'euros) selon le Conseil des boissons distillées des Etats-Unis. Un frein notamment causé par la hausse des prix exercés, en partie par les vendeurs britanniques. De même, 3.300 emplois liés seraient en danger.

«un modèle de commerce équitable et réciproque»

«Cela aura un impact sur les distributeurs, les détaillants, les barmans et, au final, sur le consommateur», détaille Chris Swonger. Ainsi, l'organisation qu'il préside et la Kentucky Distiller's Association s'unissent pour faire pression sur les responsables américains pour qu'ils reviennent sur leur accord avec le Royaume-Uni.

«Nous sommes un modèle de commerce équitable et réciproque», soutient-il finalement. Un discours auquel Donald Trump pourrait encore se montrer sensible, selon le Premier ministre écossais. John Swinney avait en effet expliqué qu'une «fenêtre d'opportunité» demeurait encore pour une exemption du scotch après avoir rencontré le chef d'Etat américain, en juillet dernier. De son côté, Chris Swonger affirme qu'il existe «une réelle chance» que les taxes soient réduites voire annulées. L'art de voir le verre à moitié plein ?