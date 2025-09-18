«3,6 milliards de personnes ont un accès à l'eau inadéquat» : voici les conséquences des perturbations du cycle de l'eau à cause du changement climatique, selon l'OMM

Selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) publié ce jeudi 18 septembre, le cycle de l'eau s'est largement déréglé ces dernières années. En cause, le changement climatique.

Une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes aux conséquences dévastatrices. Entre déluges et sécheresses, deux tiers des rivières dans le monde ont connu un excès ou un manque d'eau, rapporte l'OMM. Une tendance qui a des conséquences dramatiques sur l'accès à l'eau de nombreuses personnes.

Selon l'OMM, en 2024, seul un tiers des bassins fluviaux présentaient des conditions normales. 26% d'entre eux avaient une quantité d'eau au-dessus, voire largement au-dessus de la normale. A l'inverse, 32% d'entre eux se plaçaient en dessous ou bien en-dessous.

© OMM

Comme le montre la carte détaillée de l'OMM, certaines régions désertiques ont souffert de sécheresse en 2024 : la région amazonienne, le désert américain et la région des grands lacs, le désert du Namib, certaines régions du désert de Gobi et le désert australien ont notamment été touchés. Souvent associé à des températures plus élevées que les normales de saison, cela a pour conséquence d'entraîner un accès à l'eau plus difficile.

des inondations de plus en plus fréquentes

A l'inverse, dans certaines autres régions, notamment celles habituées à des pluies abondantes, celles-ci ont pu devenir diluviennes et dangereuses. De nombreuses inondations ont donc sévi, notamment au niveau du sous-continent indien, de l'Asie du sud-est, de l'Afrique de l'est et de l'Amérique centrale. Pour limiter les dégâts importants causés par ces flux extrêmes d'eau, l'OMM appelle à « davantage de surveillance et de partage des données».

En France, le niveau d'eau enregistré au sein des bassins étaient au-dessus de la normale (dans le sud du pays) et largement au-dessus de la normale dans le nord du pays. Une tendance qui s'applique à l'ensemble du continent européen.

Pointant du doigt une «sixième année consécutive de déséquilibre flagrant», l'institution des Nations Unies explique la montée des eaux dans de nombreux secteurs par la fonte des glaces. Ils détaillent : «De nombreuses régions de petits glaciers ont déjà atteint ou sont sur le point de dépasser le point de pic d'eau, lorsque la fonte d'un glacier atteint son débit annuel maximal, après quoi celui-ci diminue en raison du recul des glaciers».

«El Nido», une anomalie océanographique aux conséquences majeures

L'année 2024 a été marquée par l'apparition du phénomène océanographique cyclique appelé «El Nino». Il a notamment eu pour conséquence de contribuer à la sécheresse dans le nord de l'Amérique du sud et en Afrique australe. De même, le temps a été anormalement humide en Afrique centrale, au Kazakhstan et dans le sud de la Russie. Le nord de l'Inde, le sud de l'Iran et une partie de la Chine a également souffert.

Contribuant à la montée de certains niveaux d'eau jusqu'à un seuil critique, 2024 a été « la troisième année consécutive enregistrée où l'on a observé une perte de glace généralisée dans toutes les régions glaciaires». L'OMM avance une perte de 450 gigatonnes, soit l'«équivalent d'un énorme bloc de glace de 7 kilomètres de haut, 7 km de large et 7 km de profondeur, ou suffisamment d'eau pour remplir 180 millions de piscines olympiques».

Pour limiter l'impact de ces changements climatiques, la secrétaire générale de l'organisation mondiale explique : «Un investissement continu et une collaboration renforcée en matière de partage des données sont essentiels pour combler les lacunes en matière de surveillance. Sans données, nous risquons de naviguer à l'aveugle».

«Les aléas liés à l'eau de plus en plus extrêmes ont un impact croissant sur les vies»

L'ONU-Eau explique qu'en 2025, pas moins de 3,6 milliards de personnes «manquent d’accès à l’eau au moins un mois par an». Un chiffre qui pourrait passer à 5 milliards d'ici à 2050, éloignant la communauté internationale de ses objectifs en matière de développement durable.

«L'eau soutient nos sociétés, alimente nos économies et ancre nos écosystèmes. Pourtant, les ressources mondiales en eau subissent une pression croissante et, parallèlement, des aléas liés à l'eau de plus en plus extrêmes ont un impact croissant sur les vies et les moyens de subsistance», explique Celeste Saulo.