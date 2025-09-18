Argentine : en quoi consiste la méthode du président Javier Milei pour relancer l'économie du pays ?

Depuis sa prise de fonction, en 2023, Javier Milei s'est attaqué à la crise économique historique que rencontre son pays. En quelques mois, il a fait chuter l’inflation mensuelle de 25,5 % à 1,5 %. Mais derrière certains chiffres encourageants se cache une réalité toujours délicate pour les citoyens argentins. Entre efficacité et controverse, décryptage de la méthode du président Javier Milei.

Une politique radicale. Sur le plan économique, Javier Milei mène une stratégie rigoureuse. «Plan tronçonneuse» et soutiens internationaux de droite radicale, «le président sud-américain le plus iconoclaste», comme le décrit Harold Hyman, assume une méthode controversée.

Economiste de formation, Javier Milei s'est concentré en priorité sur les problématiques financières rencontrées par l'Argentine. A son arrivée, de nombreux indicateurs faisaient état d'une nation embourbée dans une crise historique : une inflation mensuelle de 25,5% ou encore une pauvreté de 53%, comme le confiait le président lui-même au JDNEWS, lors de sa première sortie médiatique en France en tant que président, en 2024.

«nous avons réduit de 30% les dépenses de l’État»

Il détaillait sa politique économique, alors qu'elle donnait de premiers signaux positifs : «Si l’on regarde l’histoire argentine de 1901 à aujourd’hui, le pays a connu 22 crises économiques. Sur ces dernières, 20 ont eu pour origine le déficit public. Pour relever le pays, nous avons réduit de 30% les dépenses de l’État qui profitaient à une petite caste». En outre, l'ancien député argentin (2021-2023) a fait chuter l'inflation mensuelle à 1,5% et a fait passer la pauvreté à 34,7%, quelques mois plus tard.

Voici les principaux effets qu'ont eu la méthode de Javier Milei © CNEWS

Cette politique économique, en plus de limiter les dépenses de l'Etat, consiste à donner plus de poids aux investisseurs privés. Suivant cette logique, il a décidé, lundi 16 septembre, de lancer le processus de privatisation partielle des trois principales centrales nucléaires du pays, représentant 7,4% de l'énergie argentine. Sur CNEWS, Harold Hyman, journaliste franco-américain spécialiste des affaires internationales et de géopolitique, le décrit comme «hostile à toute réglementation inutile et toute participation de l'Etat dans l'économie». Selon lui, son «plan tronçonneuse», consiste à «casser l'économie étatisée, subventionner à outrance, en arrêtant la planche à billet, qui génère de l'inflation».

Voici les points majeurs de la politique économique du président argentin © CNEWS

Il est, en outre, favorable à la suppression de la banque centrale argentine, limiter une partie des aides sociales, diviser les dépenses publiques voire même remplacer la monnaie locale, le peso argentin, par le dollar américain.

Le président argentin et Daniel Noboa, président équatorien, font référence au surnom donné à la politique économique radicale de Javier Milei : «le plan tronçonneuse» © REUTERS

La politique économique de Javier Milei a récemment fait parler d'elle en Argentine. Le 11 septembre, il a décidé d'opposer son veto à une l oi qui aurait augmenté les allocations budgétaires pour les hôpitaux pédiatriques et les universités publiques, soulignant les efforts nécessaires pour maintenir les comptes publics sous contrôle. Pour lui, comme le rappelle Harold Hyman, «45 millions d'Argentins doivent souffrir pour que tout aille bien et mieux qu'avant».

Une méthode en pleine mutation ?

Mais «l'homme à la tronçonneuse», comme l'appelle Harold Hyman, pourrait faire évoluer sa méthode pour permettre à celle-ci de s'inscrire dans la durée. Le président a «subi un revers électoral il y a quelques jours», en obtenant environ 34% des voix contre plus de 47% pour l’opposition péroniste dans la province clef de Buenos Aires, qui concentre plus d’un tiers de l’électorat argentin. A la suite de cette défaite politique, Javier Milei a annoncé, dans un discours de politique générale, qu'il «allait arrêter avec ses coupes drastiques». Son objectif, selon l'analyste, est de «reconquérir un certain nombre d'électeurs».