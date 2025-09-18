Catholicisme : Léon XIV exclut toute réforme sur les femmes et les fidèles LGBT+

Dans sa première interview depuis son élection, publiée ce jeudi 18 septembre, le pape Léon XIV a déclaré qu'il maintiendrait la doctrine traditionnelle concernant le mariage homosexuel et l'ordination des femmes au diaconat.

Une mise au point éclairante. Le pape Léon XIV a assuré, dans sa première interview pour le livre «Le pape Léon XIV : citoyen du monde, missionnaire du XXIe siècle», paraissant ce jeudi 18 septembre au Pérou, qu'il était «hautement improbable, certainement dans un avenir proche» que la doctrine traditionnelle concernant le mariage homosexuel et les femmes diacres évolue.

«Les gens veulent que la doctrine de l'Église change, veulent que les attitudes changent. Nous devons changer les attitudes avant même de penser à changer ce que l'Église dit sur une question donnée», a-t-il expliqué.

«L'enseignement de l'Église continuera tel qu'il est»

Le souverain Pontife a notamment confié ne pas avoir «l'intention de modifier l'enseignement de l'Église» sur les femmes diacres, une réforme potentiellement historique encouragée par son prédécesseur argentin. Cependant, il a précisé vouloir «poursuivre sur sa voie» en «nommant des femmes à des postes de direction à différents niveaux de la vie de l'Église».

Concernant la question «hautement polarisante» de l'accueil des fidèles LGBT+ au sein de l'institution, le chef de l'Église catholique a déclaré au principe d'accueil de «tous, tous, tous» prôné par l'ancien pape, tout en rejetant tout changement doctrinal, comme la reconnaissance du mariage homosexuel.

«Je pense que l'enseignement de l'Église continuera tel qu'il est. Tout le monde est invité, mais je n'invite pas une personne en raison de son identité particulière», a-t-il clamé dans l'ouvrage, publié en espagnol au Pérou, où Léon XIV a vécu pendant près de deux décennies comme missionnaire.

Fidèle à l'enseignement du catéchisme catholique, le Saint-Père a renouvelé son soutien à «la famille traditionnelle», composé du «le père, de la mère et des enfants», dont «le rôle, qui a parfois souffert ces dernières décennies, doit être à nouveau reconnu et renforcé».

Le pape François, décédé à l'âge de 88 ans en avril dernier, avait multiplié les gestes envers les divorcés remariés et les fidèles LGBT+, autorisant même les bénédictions de couples homosexuels fin 2023. Cette décision avait provoqué une forte opposition dans les milieux conservateurs, notamment en Afrique et aux États-Unis.

Au début du mois, Léon XIV a reçu le prêtre américain James Martin, l'un des principaux défenseurs des fidèles homosexuels dans l'Église catholique, mais n'a pas mentionné publiquement les quelque 1.400 catholiques LGBT+ venus récemment en pèlerinage dans le cadre du Jubilé, l'«Année Sainte» de l'Église.

Au cours de cet entretien de près de trois heures, mené en anglais et réalisé en deux sessions en juillet, le Pontife est revenu sur la «véritable crise» des abus sexuels sur mineurs perpétrés par des prêtres, expliquant que l'Église doit continuer d'accompagner les victimes avec «une compassion authentique et profonde».

La protection de l'institution au détriment des victimes d'abus sexuels

Ce natif de Chicago a toutefois estimé que «nous ne pouvons pas obliger toute l'Église à se concentrer exclusivement sur ce problème». Face aux «cas avérés de fausses accusations», qui s'élèveraient à 10%, il est nécessaire de «protéger les prêtres, ou l'accusé, et respecter leurs droits».

Plusieurs associations ont dénoncé la protection de l'institution au détriment des victimes, reprochant à son prédécesseur de ne pas être allé assez loin malgré l'adoption d'une série de mesures visant à combattre la pédophilie cléricale durant ses douze années de pontificat.

Sur le plan économique, le chef d'État du Vatican a manifesté son inquiétude face à l'écart grandissant des revenus, évoquant Elon Musk en passe de devenir le premier milliardaire du monde. «Si c'est la seule chose qui a encore de la valeur, alors nous sommes dans une situation très difficile», a-t-il conclu.