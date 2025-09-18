Dans ce pays d'Europe, les enfants apprennent dès 10 ans à piloter des drones pour se préparer à une possible guerre avec la Russie

En Lituanie, la rentrée scolaire est synonyme d'intronisation d'une nouvelle matière pas comme les autres. Celle-ci consiste à apprendre aux élèves dès l'âge de 10 ans à piloter, assembler et programmer des drones. L'objectif est de les préparer à la menace russe, de plus en plus importante sur le front est de l'Europe.

Une formation singulière. Dans la ville lituanienne de Tauragė, près de la frontière russe, les élèves ont fait la découverte d'une nouvelle discipline : le pilotage, l'assemblage et la programmation de drones. Cette nouveauté va être mise en place dans neuf écoles du pays, pour se protéger de la Russie.

Annoncée en marge de la nouvelle année scolaire par le ministère lituanien de la Défense, l'inauguration de cette matière a pour but de « construire des capacités militaires défensives, ce que la Lituanie prend très au sérieux, en vivant aux côtés de la Russie et de la Biélorussie», a déclaré le vice-ministre de la Défense, Tomas Godliauskas. Elle est destinée à tous les élèves de 10 ans ou plus.

Ils pourront apprendre à diriger ces aéronefs à distance avec des cours de FPV (observation à la première personne) et de pilotage à vue que ce soit de machines quadricoptères ou à ailes uniques, a expliqué un enseignant de l'école de Tauragė, Mindaugas Tamosaitis, à l'agence Reuters. Ils seront également préparés pour fabriquer ou réparer des drones et les programmer.

Un jeune élève utilise un drone en FPV © REUTERS / Ints Kalnins

Cette école est située à seulement 20 km de la Russie, la Lituanie partageant une frontière avec l'enclave russe où se trouve la ville de Kaliningrad.

un drone russe chargé en explosifs survole la lituanie

Tout comme d'autres pays de l'est de l'Europe (Finlande, Estonie, Pologne) qui craignent une avancée russe sur ce front du continent, la Lituanie a subi une violation de sa souveraineté lorsqu'un drone russe transportant des explosifs a survolé son territoire, avant finalement de s'écraser sur la base de Gaiziunai, dans le centre du pays.

La Lituanie avait alors demandé à l'OTAN de réagir pour renforcer sa défense aérienne. Vendredi, à la suite d'un appel de la Pologne, dont l'espace aérien a également été envahi par l'intermédiaire de drones russes, l'OTAN a annoncé son intention d'améliorer la défense de la zone orientale de l'Europe.