Etats-Unis : accusé d'être un soutien du Hamas, un étudiant de l'université Columbia va être expulsé vers l'Algérie ou la Syrie

Accusé d'être un soutien des terroristes du Hamas, Mahmoud Khalil, un étudiant pro-palestinien de l'université Columbia va prochainement être expulsé des Etats-Unis.

Une décision qui était attendue. Un juge américain a ordonné l'expulsion du militant pro-palestinien Mahmoud Khalil vers l'Algérie ou la Syrie, selon un arrêt rendu public mercredi.

Le leader du mouvement de contestation pro-palestinienne de l'université Columbia, à New York, devra «être expulsé des Etats-Unis vers l'Algérie, ou à défaut vers la Syrie» en raison d'une irrégularité dans sa demande de titre de séjour, a statué un juge de Louisiane, Jamee Comans.

Né en Syrie de parents palestiniens et titulaire d'une carte de résident américain, Mahmoud Khalil avait été arrêté le 8 mars à New York par la police fédérale des frontières (ICE). Il avait été libéré le 21 juin, mais sa procédure d'expulsion était toujours en cours.

Devenu le symbole de la volonté du président américain Donald Trump de museler le mouvement de soutien à la Palestine sur les campus, Mahmoud Khalil a été accusé par l'administration Trump d'être un «soutien du Hamas».