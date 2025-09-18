Extrême-Orient russe : alerte au tsunami après un séisme d'une magnitude de 7,8

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a été enregistré dans le Pacifique, au large de la péninsule russe du Kamtchatka. Les services de surveillance craignent un tsunami.

Située au point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, la péninsule russe du Kamtchatka est l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. Ce jeudi, un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré dans le Pacifique, au large de cette région. L'alerte au tsunami a été déclenchée.

D'après les données enregistrées par le service sismique américain USGS, le tremblement de terre s'est produit à 6h58 heure locale (18h58 GMT). Plus précisément, la secousse a eu lieu à 128 km à l'est de la ville russe de Petropavlovsk-Kamchatsky et à une faible profondeur de dix kilomètres.

C'est ce dernier élément qui a incité le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique américain a déclenché la vigilance pour d'éventuelles vagues dangereuses le long des côtes voisines.

Le service géophysique national russe a donné une estimation inférieure, jugeant la magnitude de ce tremblement de terre à 7,4. Le service a signalé au moins cinq répliques, ce qui a conduit le gouverneur de la région, Vladimir Solodov, a écrire sur Télégram que «la résilience des habitants du Kamtchatka est une nouvelle fois mise à l'épreuve».

Sur les réseaux sociaux russes, des vidéos montrant des meubles et des luminaires fortement secoués dans les maisons ont été publiées. Pour autant, «aucun dégât n'a été signalé pour l'instant», a affirmé Vladimir Solodov.

«La population est en état d'alerte»

Rappelant qu'une alerte au tsunami avait été émise «pour la côte est de la péninsule», il a demandé «à tout le monde de rester calme». «La population est en état d'alerte», a ajouté le gouverneur.

Samedi, un précédent séisme de magnitude 7,4 avait déjà été enregistré dans la région, à une profondeur de 39,5 km et à 111 km à l'est de Petropavlovsk-Kamtchatsky. L'alerte tsunami avait été déclenchée, avant d'être rapidement levée.

En juillet dernier, la péninsule du Kamtchatka avait également subi un séisme de magnitude 8,8, l'un des plus importants jamais enregistrés au monde. Celui-ci avait été suivi d'un tsunami, obligeant des millions de personnes à évacuer le littoral dans tout le Pacifique, du Japon à l'Équateur en passant par les États-Unis et le Mexique.