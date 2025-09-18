Gaza : auprès de la télévision israélienne, Emmanuel Macron affirme qu'Israël est en train de «détruire totalement» sa «crédibilité»

Invité ce jeudi à la télévision israélienne, Emmanuel Macron s'est montré critique à propos de l'offensive menée par Israël à Gaza. Selon lui, l'Etat hébreu «détruit sa crédibilité».

Emmanuel Macron a pointé du doigt le gouvernement de Benjamin Netanyahou, ce jeudi 18 septembre. Dans une interview à une chaîne de télévision israélienne, le chef de l'Etat a affirmé qu'Israël était en train de «détruire totalement» son «image et sa crédibilité» dans l'opinion publique mondiale, en raison des victimes civiles à Gaza.

L'Etat hébreu «a obtenu des résultats uniques en termes de sécurité», a estimé le président français, «mais mener ce genre d'opérations à Gaza est totalement contreproductif et, je dois le dire, c'est un échec». Pour «briser le cercle vicieux», «le Hamas doit être détruit, démantelé», mais «l'approche militaire» n'est «pas suffisante».

Au cours de cette même interview, Emmanuel Macron a assuré que la reconnaissance d'un Etat palestinien était «la meilleure manière d'isoler le Hamas». «C'est simplement décider de dire "la perspective légitime du peuple palestinien, et ce qu'il endure aujourd'hui, n'a rien à voir avec le Hamas"» a-t-il plaidé.

«Il y avait urgence»

Pour rappel, le président de la République a annoncé en juillet que Paris allait reconnaître un Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, lundi prochain à New York. D'autres pays, dont le Canada, l'Australie et la Belgique, ont ensuite fait part de la même intention.

Emmanuel Macron a décrit son plan comme un «processus» censé «déclencher une série de nouveaux comportements et de nouveaux engagements». L'Assemblée générale de l'ONU a déjà adopté à une large majorité ce plan qui exclut clairement le Hamas de toute gouvernance future.

«L'approche de votre gouvernement, de quelques ministres particulièrement, est de détruire la possibilité d'une solution à deux Etats», a déploré le président français ce jeudi. Il a selon lui pris position car «il y avait urgence», en raison des menaces d'annexion de la Cisjordanie occupée. «C'était la dernière occasion avant que proposer la solution à deux Etats ne devienne totalement impossible», a-t-il insisté.

Emmanuel Macron a ajouté qu'il avait proposé de se rendre en Israël en amont de cette réunion la semaine prochaine à New York pour expliquer sa position, avant que les autorités israéliennes refusent sa venue. Il a assuré vouloir continuer à «travailler» avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qu'il «respecte».

Le chef de l'Etat a toutefois laissé planer la menace de sanctions économiques contre Israël si la nouvelle phase de l'offensive à Gaza, qu'il qualifie d'«énorme erreur», devait se poursuivre.