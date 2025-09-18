Italie : pourquoi le pays pourrait-il bientôt avoir un nouveau jour férié ?

En Italie, la coalition gouvernementale de Giorgia Meloni plaide pour la création d'un nouveau jour férié en l'honneur de saint François d'Assise. Si le vote est favorable, le 4 octobre sera chômé dès 2026.

Alors que les Français ont récemment cru devoir renoncer à deux jours fériés, les Italiens, eux, pourraient bientôt en avoir un de plus. Les partis de la coalition gouvernementale de la Première ministre Giorgia Meloni soutiennent en effet la création d'un nouveau jour férié en l'honneur de saint François d'Assise et du pape argentin du même nom.

Si le projet est mené à bien, le 4 octobre sera décrété férié dès 2026. Un vote devait avoir lieu ce jeudi à la chambre des députés mais il a été reporté au début de la semaine prochaine.

Les partisans de cette mesure souhaitent rétablir la fête de saint François pour le 800e anniversaire de la mort de ce dernier, fondateur de l'ordre des Franciscains. Un jour férié existait en son honneur il y a plusieurs décennies, mais il avait été supprimé en 1977 dans le cadre de mesures d'austérité.

«Un appel à la paix»

Ce jour férié serait aussi l'occasion de rendre hommage au pape François, décédé en avril à l'âge de 88 ans et qui avait été le premier à prendre le nom de saint-François d'Assise, ce religieux du XIIIe siècle qui a renoncé à ses richesses et consacré sa vie aux pauvres.

A l'origine du projet Maurizio Lupi, chef du parti Noi Moderati (centre), affirme que le rétablissement de ce jour férié est «un appel à la paix, à la cohésion, à la valeur de la nature et à sa leçon de foi et de spiritualité».

L'Italie compte 12 jours fériés, contre 11 en France, en Grèce et en Suède. Le calendrier en comporte 15 à Chypre ou encore 14 en Croatie et en Espagne. Certains législateurs italiens réclament également un jour férié le 19 mars, pour célébrer la Saint-Joseph, jour de la fête des pères, sans succès jusqu'ici.