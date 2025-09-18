Le corps démembré retrouvé dans la voiture du rappeur américain D4vd est celui d’une adolescente disparue

Le corps qui a été découvert la semaine dernière dans le coffre de la voiture du rappeur américain D4vd a été identifié ce mercredi par les autorités de Los Angeles. Il s’agit de Celeste Rivas, une adolescente de 13 ans portée disparue depuis avril dernier.

Une avancée de taille dans l’enquête. Les autorités de Los Angeles ont identifié le corps en décomposition qui a été découvert dans le coffre d’une voiture immatriculée au nom de la star montante du rap américain D4vd.

Ainsi, selon les services du médecin légiste du comté de Los Angeles, le corps est celui de Celeste Rivas. Une adolescente de 13 ans qui a disparu à Lake Elsinore, au sud-est de Los Angeles au mois d’avril dernier.

Le légiste a précisé que la jeune fille «a été retrouvée dans un état de décomposition avancé à l'intérieur d'un véhicule», détaillant de le communiqué qu’elle «semble être restée morte à l'intérieur du véhicule pendant une longue période».

Le rappeur poursuit sa tournée

La police avait découvert le corps de Celeste Rivas la semaine dernière, après avoir été appelée dans une fourrière de Hollywood par des employés et des voisins qui se plaignaient d'une odeur nauséabonde émanant d'une voiture.

À leur arrivée, les agents ont trouvé dans le coffre un corps en état de décomposition avancée, découpé en morceaux et enveloppé dans une bâche en plastique, selon plusieurs médias américains.

D'après les enquêteurs, la voiture est restée garée pendant près d'un mois dans ce coin huppé de la ville, non loin d'un restaurant Tesla récemment ouvert par Elon Musk, avant d'être mise à la fourrière.

Selon les médias américains, le véhicule, immatriculé au nom de David Anthony Burke, le vrai nom du rappeur, n'a jamais été déclaré volé. Par ailleurs, la mère de Celeste Rivas, a déclaré à des journalistes que sa fille avait un petit ami nommé David.

Un agent représentant D4vd a déclaré que l'artiste avait été informé de la découverte et qu'il coopérait pleinement avec les enquêteurs. Depuis cette macabre découverte, le rappeur de 20 ans a poursuivi sa tournée mondiale et doit se produire à Los Angeles ce week-end.

Le rappeur est devenu célèbre en 2022 lorsque son titre «Romantic Homicide» a connu un succès fulgurant sur TikTok.