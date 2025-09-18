Policiers tués en Pennsylvanie : ce que l'on sait du drame

Appelés pour des violences conjugales au sein d’une habitation située dans le canton de North Codorus (Pennsylvanie, Etats-Unis), cinq policiers ont été pris dans une fusillade ce mercredi. Trois d’entre eux ont été abattus et les deux autres ont été blessés, alors que le tireur a également péri dans les échanges de coups de feu.

Une nouvelle journée de deuil sur le sol américain. Ce mercredi, trois policiers de Northern York ont été abattus lors d’une fusillade déclenchée à proximité d’une habitation localisée dans le canton de North Codorus (Pennsylvanie).

L’assaillant, dont l’identité demeure encore inconnue, a également été mortellement touché par balles dans l’attaque. Deux autres policiers, blessés dans les échanges de coups de feu, se trouvaient dans un état critique mais stable à l’hôpital de York, selon les autorités locales.

L’intervention d’urgence s’est déroulée sur une route rurale du centre-sud de la Pennsylvanie. D’après les premiers éléments de l’enquête, les policiers étaient sur place pour assurer le suivi d’une enquête pour violences conjugales ouverte la veille.

Les identités de l’assaillant et des policiers touchés encore inconnues

Les autorités n’ont pas rendu public l'identité du tireur et celle des policiers, ni leur service de police, ni décrit les circonstances de la fusillade, invoquant l’enquête en cours.

Le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro a mentionné que lui-même et d’autres responsables avaient rencontré les familles des policiers tués, qui, malgré leur deuil, ont pris le temps de leur exprimer leur fierté pour leurs proches.

Dirk Anderson, un agriculteur vivant de l’autre côté d’une route de campagne à deux voies, a raconté à Associated Press qu’il se trouvait dans son magasin quand il a entendu «des coups de feu», qu’il a décrits comme «assez nombreux». Ce dernier a assuré avoir vu un imposant véhicule de police, ainsi qu’un hélicoptère, intervenir sur les lieux du drame.

«Une journée tragique et dévastatrice»

«C’est une journée absolument tragique et dévastatrice. Nous pleurons la perte de trois êtres précieux qui ont servi ce comté, ce Commonwealth et ce pays. Ce type de violence est inacceptable. Nous devons faire mieux en tant que société», a souligné Josh Shapiro lors d’une conférence de presse.

«Nous devons faire mieux en tant que société, a-t-il déclaré, ajoutant : «Nous devons aider ceux qui pensent que se munir d’une arme est la solution pour résoudre les conflits. Nous devons faire mieux en matière de santé mentale. Nous devons faire mieux en matière de soutien aux personnes dans le besoin afin d’éviter des tragédies comme celle-ci».

La procureure générale, Pamela Bondi, a qualifié les violences contre la police de « fléau pour notre société ». Elle a indiqué que des agents fédéraux étaient sur place pour soutenir les policiers locaux.

Ce fut l’une des journées les plus meurtrières de ce siècle pour la police de Pennsylvanie. En 2009, trois policiers de Pittsburgh, intervenant sur une dispute conjugale, avaient été pris dans une embuscade et abattus par un homme portant un gilet pare-balles.