Rumeurs transphobes : face à Candace Owens, le couple présidentiel va présenter «des preuves scientifiques» que Brigitte Macron est bien une femme

Dans le cadre d’un procès contre l’influenceuse américaine Candace Owens pour diffamation, le couple présidentiel, d’Emmanuel et Brigitte Macron va présenter «des preuves scientifiques» que la Première dame est un bien une femme.

Mettre fin à ces rumeurs persistantes. Le couple présidentiel français va frapper un grand coup dans le cadre de son procès contre l’influenceuse américaine Candace Owens, qui affirme depuis plusieurs années que Brigitte Macron est une femme transsexuelle née dans le corps d’un homme.

Ainsi, selon l’avocat du couple à la BBC, Emmanuel et Brigitte Macron vont présenter «des preuves scientifiques» pour mettre un terme définitif aux affirmations mensongères de Candace Owens.

Brigitte Macron a trouvé ces allégations sur sa prétendue transsexualité «incroyablement bouleversantes». De plus, selon maître Tom Clare, ces dernières auraient un impact sur le président de la République.

«Je ne veux pas insinuer que cela l'a déstabilisé. Mais comme pour toute personne qui jongle entre sa carrière et sa vie de famille, lorsque sa famille est menacée, cela pèse sur vous. Et il n'y échappe pas, car il est président d'un pays», a expliqué Me Clare.

L’avocat n’a pas précisé la nature exacte des preuves scientifiques qui seront apportées par les Macron mais il a estimé qu’elles permettraient de montrer «de manière générique et spécifique», que les dires de Candace Owens sont faux, notamment via le témoignage d’expert.