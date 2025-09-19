«Aucune évidence que la paix soit recherchée» : le chef des services secrets britanniques se confie sur les intentions de Vladimir Poutine

Richard Moore, le chef des renseignements extérieurs britanniques, s’est exprimé ce vendredi sur la situation en Ukraine en mettant en doute la volonté de Vladimir Poutine de négocier la paix.

Lors d’une rencontre organisée au consulat britannique à Istanbul ce vendredi, Richard Moore, patron du MI6, le service de renseignement extérieur britannique a affirmé : «Il n’y a absolument aucune preuve que le président russe Vladimir Poutine souhaite négocier la paix en Ukraine». Il a poursuivi sa prise de parole en déclarant que le président Russe «cherche à imposer sa volonté impériale par tous les moyens à sa disposition. Mais il n'y parvient pas».

Des négociations de paix dans l'impasse

Pour le diplomate, l’enlisement de la situation en Ukraine est à mettre au crédit de Vladimir Poutine qui «nous mène en bateau», déclare-t-il. Cette prise de parole fait suite à celle de Donald Trump lors de sa visite au Royaume-Uni. Le président américain a confié que le conflit qu'il pensait «être le plus facile à résoudre était la guerre en Ukraine, en raison de [ses] relations avec le président Poutine, mais il m'a laissé tomber. Il m'a vraiment laissé tomber». Avec cette déclaration Donald Trump admet être dans l’impasse sur la question ukrainienne.

Richard Moore estime également que l'invasion russe avait renforcé l'identité nationale ukrainienne et accéléré sa trajectoire vers l'Ouest, tout en poussant la Suède et la Finlande à rejoindre l'OTAN. «Franchement, Poutine a eu les yeux plus gros que le ventre. Il pensait remporter une victoire facile. Mais lui – et bien d'autres – a sous-estimé les Ukrainiens», détaille-t-il. Pour l’ex-ambassadeur, Vladimir Poutine hypothèque l’avenir de son pays avec la guerre tout en accélérant son déclin.