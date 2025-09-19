Charlie Kirk : ce que l’on sait sur le livre racontant son meurtre, publié sur Amazon la veille du crime

Sur les réseaux sociaux, une capture d’écran affichant la publication d’un livre sur la mort de Charlie Kirk a provoqué une vive polémique : il est daté du 9 septembre, alors que le meurtre a eu lieu le 10.

L’affaire défraie la chronique. Un ouvrage intitulé «The Shooting of Charlie Kirk : A Comprehensive Account of the Utah Valley University Attack, the Aftermath, and America’s Response», attribué à une certaine Anastasia J. Casey, est apparu sur Amazon avec une date de publication affichée le 9 septembre 2025, soit un jour avant l’assassinat de Charlie Kick, tué par balle le 10 septembre aux États-Unis.

Comment un livre pourrait-il raconter un drame avant qu’il ne se produise ? Immédiatement, l’ouvrage a fait polémique. Sur les réseaux sociaux, une capture d’écran d’une page Amazon mentionnant la date du 9 septembre a été relayée. À tel point qu’Amazon a été contraint de s’expliquer.

‘The shooting of Charlie Kirk’

Une «erreur technique» d'après Amazon

Mais selon le géant du e-commerce, il s’agirait d’une «erreur technique» ; le livre aurait en réalité été mis en ligne le 10 septembre, dans l’après-midi, c’est-à-dire après la fusillade.

Pourtant, l’auteur, Anastasia J. Casey, reste quasi inconnu du monde littéraire. Aucun autre ouvrage n’a été écrit à son nom, alors que le texte sur Charlie Kirk, relativement conséquent, contient tout de même près de 81 pages et intègre des éléments factuels sur l’événement, des réactions politiques ou encore des témoignages locaux qui auraient dû nécessiter au moins quelques jours de compilation. Autant d’indices suspects qui ont attisé la curiosité des uns et des autres.

Un contenu généré par l'IA ?

Le livre a été publié via Kindle Direct Publishing, la plate-forme d’auto-édition d’Amazon, un système largement ouvert qui autorise une auto-édition indépendante et permet une publication rapide. Ce canal est souvent critiqué pour permettre la diffusion de contenus générés à la hâte, voire automatiquement par l'intelligence artificielle.

Au vu de la polémique, Amazon a supprimé le livre, peu de temps après sa mise en ligne. La page produit n’existe plus, et certains liens menant au titre ont disparu.