Charlie Kirk : un cadre du RN présent ce dimanche à l’hommage à l’influenceur conservateur assassiné

Le vice-président du Rassemblement national Louis Aliot se rendra à l’hommage national à Charlie Kirk, influenceur conservateur assassiné le 10 septembre dernier. Une cérémonie qui se tiendra dimanche dans l’Arizona, aux Etats-Unis.

«Je ne connaissais pas personnellement Charlie Kirk, mais il a marqué les esprits. Pas tant par ses prises de parole que par le symbole qu’il est devenu», a expliqué le président de Perpignan dans un entretien accordé au JDD. Celui-ci a également affirmé que le Rassemblement national avait été invité à se rendre à cet hommage.

Le meurtrier présumé inculpé

Alors que les images de la mort de Charlie Kirk ont choqué les Etats-Unis et le monde, son meurtrier présumé, Tyler Robinson, a été inculpé d'assassinat, a annoncé mardi le procureur local, Jeffrey Gray, précisant qu'il réclamerait la peine capitale.

L'individu de 22 ans a justifié son acte auprès de ses proches par la «haine» véhiculée selon lui par Charlie Kirk, a souligné le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse.

Il est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, «pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes», a déclaré Jeffrey Gray.

L’assassinat de Charlie Kirk a également ravivé les tensions aux Etats-Unis entre certains bords politiques, Donald Trump ayant accusé «la gauche radicale» d’être responsable de ce meurtre.