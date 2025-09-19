Donald Trump et Xi Jinping annoncent une rencontre prochaine d'ici à la fin octobre

Donald Trump et Xi Jinping ont prévu de se voir prochainement lors d'un appel ce vendredi. Ils ont abordé plusieurs sujets épineux, dont le sort de TikTok aux Etats-Unis.

Pour la troisième fois depuis le début de l'année, dont une avant son investiture, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec son homologue chinois, ce vendredi 19 septembre. Durant l'échange, les deux dirigeants ont convenu de deux rencontres.

Sur son réseau Truth social, le président américain a annoncé le premier rendez-vous cet automne, en marge du sommet de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique), prévu le 31 octobre et le 1er novembre en Corée du Sud.

Qualifiant l'échange de «très produtif», le républicain de 79 ans a aussi indiqué qu'il se rendrait en Chine «tôt l'année prochaine» pour une seconde rencontre. Par la suite, Xi Jinping viendra aux Etats-Unis «au moment qui conviendra», a-t-il ajouté.

Dans un contexte de tensions, cet appel était très attendu, en pleines négociations commerciales entre les deux puissances, qui ont convenu d'une trêve commerciale jusqu'au 10 novembre, après une surenchère de droits de douane réciproques.

Le sort de TikTok, propriété du chinois Bytedance, était l'un des sujets cruciaux à aborder durant l'échange. L'entrée en vigueur de l'interdiction de la plate-forme aux Etats-Unis, décidée sous Joe Biden au nom de la sécurité nationale, était initialement prévue en janvier par une loi du Congrès, mais Donald Trump a repoussé l'échéance a plusieurs reprises.

Mardi, il avait annoncé, sans beaucoup de précisions, qu'un accord avait été trouvé avec Pékin pour la reprise des activités américaines de TikTok par des investisseurs américains.

Des «progrès» réalisés

Ce vendredi, Donald Trump s'est dit «reconnaissant» envers son homologue chinois concernant les «progrès» réalisés à ce sujet durant l'appel. Xi Jinping, lui, a appelé les Etats-Unis à «offrir un environnement des affaires ouvert, équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises investissant aux États-Unis».

Selon les médias d'Etat CCTV et Chine nouvelle, il a estimé que Washington devrait «éviter d'imposer des mesures commerciales restrictives unilatérales, afin de ne pas compromettre les acquis obtenus au cours de plusieurs cycles de négociations».

Sur une note plus positive, la Chine a dit se «réjouir» de «négociations commerciales conformes au marché», espérant «une solution conforme aux lois et règlements chinois ainsi qu'à un équilibre des intérêts».

Donald Trump s'est par ailleurs félicité d'avoir pu avancer sur d'autres «sujets très importants» au cours de cet appel, citant notamment «le commerce, le fentanyl» et «la nécessité de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie».