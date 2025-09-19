Etats-Unis : Donald Trump recevra Recep Tayyip Erdogan le 25 septembre pour discuter d'importants contrats d'aviation civile et militaire

Après quelques années de différends, le président américain entend réintégrer la Turquie dans son programme de développement d’avions de chasse. Il recevra Recep Tayyip Erdogan le 25 septembre pour en discuter.

Un tête-à-tête à haute valeur stratégique. Ce vendredi, Donald Trump a annoncé qu’il accueillera le président turc Recep Tayyip Erdogan à la Maison Blanche le 25 septembre. L’entrevue sera centrée sur des contrats d’aviation civile et militaire qui pourraient peser plusieurs milliards de dollars.

«Nous travaillons sur de nombreux accords commerciaux et militaires, dont un gros achat d'avions Boeing, une commande importante de F-16 et la poursuite des discussions sur les F-35, que nous espérons conclure de manière positive», a déclaré le président américain sur Truth Social.

Un dossier sensible

Cette annonce relance un dossier sensible. Car Washington avait exclu la Turquie du programme de développement des chasseurs furtifs F-35 en 2019. En cause, l’acquisition par Ankara du système russe de défense antiaérienne S-400, jugé incompatible avec les standards de l’Otan et perçu comme une menace pour la sécurité des technologies américaines.

Un an plus tard, les États-Unis frappaient encore plus fort en imposant des sanctions à la Turquie, pourtant alliée de longue date au sein de l’Alliance atlantique.

Vers un nouveau chapitre américano-turc

Le retour des discussions sur les F-35 marque donc un tournant potentiel dans les relations bilatérales. Recep Tayyip Erdogan, qui cherche à moderniser sa flotte aérienne, mise sur la diplomatie personnelle pour lever les blocages. Quant à lui, Donald Trump entend capitaliser sur ce rapprochement pour afficher son influence sur la scène internationale.

Au-delà des avions, c’est tout l’équilibre stratégique entre Washington et Ankara qui est en jeu. La rencontre du 25 septembre pourrait rouvrir un chapitre décisif de la coopération américano-turque.