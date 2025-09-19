Interdiction de TikTok aux Etats-Unis : l'appel de la dernière chance entre Donald Trump et Xi Jinping attendu ce vendredi

Après avoir mis la pression sur TikTok lors de son arrivée au pouvoir, Donald Trump serait près de finaliser un accord pour obtenir une version américaine de l'application. Un appel décisif entre le président américain et Xi Jinping est attendu ce vendredi 19 septembre pour «tout confirmer», selon ses termes.

La fin du feuilleton ? Après avoir menacé de bloquer totalement l'application TikTok, Donald Trump et Xi Jinping doivent s'entendre sur un «accord» concernant le réseau social chinois. «Je vais parler vendredi au président chinois Xi Jinping pour tout confirmer» avait déclaré le 47e président américain, quelques jours avant cette conversation tant attendue.

En marge de cette réunion au sommet, qui aura lieu par téléphone, Donald Trump a déjà annoncé, le 16 septembre, qu'un «accord» avait été trouvé. Il a expliqué, avant de s'envoler pour un déplacement présidentiel au Royaume-Uni, avoir «conclu un accord avec la Chine».

Oracle se positionne pour reprendre Tiktok aux etats-unis

Cette phrase lâchée par le président américain sous entend qu'un ou plusieurs investisseurs basés aux Etats-Unis ont fait part de leur intention de reprendre l'application, propriété du groupe chinois ByteDance. Le rachat de la partie américaine du réseau social à la croche musicale était en effet la condition sine qua non avancée par Donald Trump pour son maintien auprès des utilisateurs américains.

Selon les dernières informations de la presse américaine, notamment le Wall Street Journal, la plate-forme de partage de contenu pourrait tomber, pour sa partie diffusée aux Etats-Unis, entre les mains d'un consortium d'investisseurs comprenant l'entreprise Oracle et les fonds d'investissement californiens Silver Lake et Andreessen Horowitz. Lundi, l'information a été indirectement confirmée par l'adjoint au responsable de l'Administration chinoise du cyberespace (CAC), Wang Jingtao, qui a expliqué que les parties s'étaient accordées sur «l'utilisation sous licence de l'algorithme».

La balle est dans le camp de ByteDance

Mais l'un des derniers points essentiels à la mise en place d'un TikTok américain est la «gestion des données et de la sécurité des contenus des utilisateurs locaux» à laquelle doit consentir la maison mère de l'application, ByteDance. L'entreprise de nouvelles technologies créée en 2012 par Zhang Yiming et basée à Pékin occupe donc une place prépondérante au sein des discussions.

En 2024, TikTok a admis que des employés de la filiale basée en Chine avaient eu accès à des données d'utilisateurs américains mais ont assuré qu'elles n'ont en aucun cas été transmises au gouvernement chinois. Le rachat de l'algorithme de la plate-forme sans opérer une scission entre TikTok international et TikTok américain pourrait donc ne pas suffire à convaincre les élus américains.

En avril dernier, avant les tensions politiques apparues entre les Etats-Unis et la Chine à cause des droits de douane imposés par Donald Trump, un protocole aurait été trouvé entre les deux nations. Les médias américains expliquaient qu'ils s'étaient entendu sur la participation d'Oracle, qui héberge déjà les données de la version américaine du réseau social sur ses serveurs, ainsi que celle du gestionnaire d'actifs Blackstone et de Michael Dell. Un compromis qui pourrait être au centre de la reprise des négociations et de l'accord final potentiel passé entre Donald Trump et Xi Jinping, ce vendredi 19 septembre.

L'appel de la dernière chance ?

Depuis de nombreux mois, Donald Trump fait pression sur TikTok pour que son modèle change sur le territoire de son pays. Il souhaitait déjà boucler l'apparition de cette nouvelle version de la plate-forme lors de son accession au pouvoir, en janvier dernier. Il avait alors reporté, une première fois, de 75 jours, l’entrée en vigueur d’une loi votée en 2024 par le Congrès. Depuis, la date limite initialement fixée au 19 janvier a encore été repoussée à quatre reprises par le président américain.

Avant de se rendre au Royaume-Uni, le chef d'Etat américain a annoncé prolonger cette date au 16 décembre 2025, soit près d'un an après la limite imaginée. La Chine et les Etats-Unis ont donc tout intérêt à trouver un terrain d'entente, avant que la patience du président n'atteigne sa limite.