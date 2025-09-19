Japon : un parti politique va installer un «chatbot pingouin» à sa tête pour mener campagne

La petite formation politique japonaise du «Chemin de la renaissance» va bientôt être dirigée par une intelligence artificielle. Le chatbot, dont l'avatar sera un pingouin, prendra les décisions les plus importantes, notamment sur les orientations du parti.

Une révolution. En début de semaine, la direction du modeste parti politique du «Chemin de la renaissance» a connu un véritable bouleversement. Après de nombreux déboires électoraux, son fondateur et président, Shinji Ishimaru, avait annoncé sa démission.

Et son successeur, Koki Okumura, un étudiant de 25 ans à l'Université de Kyoto, a fait une annonce fracassante après sa nomination. «Notre nouveau leader sera une intelligence artificielle», a-t-il indiqué dans une conférence de presse.

L'IA ne pourra pas se présenter aux élections

La nouvelle tête d'affiche de la formation prendra la forme d'un pingouin, en référence à l'amour des Japonais pour ces animaux. Si la prise des décisions stratégiques lui sera confiée, notamment sur les stratégies à adopter pour les futures campagnes électorales, cette IA ne pourra pas se présenter à un scrutin.

«Juridiquement, le candidat doit être une personne physique, donc formellement, un humain fera office de représentant à sa place», a déclaré Koki Okumura. Mais selon lui, l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages pour un parti politique.

«Je crois qu'elle a le potentiel d'accomplir des choses avec une précision supérieure à celle des humains. Cette approche nous permet de prendre en compte attentivement des voix souvent négligées par les humains, créant potentiellement un environnement plus inclusif et plus humain pour la participation politique», a-t-il avancé.

Aucune date n'a été fixée pour officialiser l'accession de l'IA à ce rôle et l'apparence du pingouin n'a pas non plus été révélée.