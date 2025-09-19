La Colombie juge «disproportionnée» la présence militaire américaine dans les Caraïbes

La ministre des Affaires étrangères de la Colombie a critiqué ce vendredi la présence militaire, jugée «disproportionnée», des Etats-Unis dans les Caraïbes, un reproche cinglant de la part de l'un des plus anciens alliés de Washington dans la région.

Alors que les États-Unis sont présents dans les Caraïbes depuis quelques semaines pour assurer des opérations de lutte contre le trafic de drogue, la Colombie a estimé ce vendredi que ce déploiement était «disproportionné», accusant le gouvernement de Donald Trump de ne pas respecter le partenariat historique entre les deux pays.

Rosa Villavicencio a estimé que le déploiement de navires de guerre américains au large du Venezuela, voisin de la Colombie, était «démesuré». «Le Venezuela, bien sûr, est préoccupé, tout comme l'ensemble de la région, par la possibilité d'une intervention», a-t-elle affirmé.

La cheffe de la diplomatie colombienne a rejeté les affirmations du président Donald Trump selon lesquelles le déploiement d'une flotte navale dans les Caraïbes et d'un escadron de chasseurs F-35 visait à lutter contre le trafic de drogue.

Cela «n’a rien à voir avec la lutte contre le trafic de drogue», a-t-elle insisté, reprenant les inquiétudes selon lesquelles les États-Unis pourraient frapper le Venezuela et pousser à un changement de régime qui renverserait le président Nicolas Maduro.

Caracas a accusé vendredi les États-Unis de mener une «guerre non déclarée» dans les Caraïbes. Les Etats-Unis disent avoir détruit depuis le début du mois trois embarcations impliquées dans le trafic de drogue, entraînant la mort de 14 personnes, selon le président Donald Trump.

Rosa Villavicencio a déclaré que ces actions étaient probablement illégales et a insisté sur le fait que tout suspect devait être capturé, non tué. «Cela ne nous semble pas être la manière de faire du point de vue de la légalité», a-t-elle déclaré.

UNE «Décision politique»

Les États-Unis sont traditionnellement un allié commercial et militaire de la Colombie, mais depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, les relations avec le gouvernement de gauche de Gustavo Petro se sont détériorées.

Lundi, Washington a jugé insuffisants les efforts de Bogota pour freiner le trafic de drogue et a retiré au pays sa certification comme allié dans la lutte contre le narcotrafic. «Il est clair qu'il s'agit d'une décision politique visant à condamner le président» colombien, a estimé Rosa Villavicencio, qualifiant cette décision d’«injuste».

Donald Trump a retiré le pays sud-américain de la liste des pays luttant contre le trafic de drogue, mais avec une exemption des sanctions qui permet de maintenir la coopération économique et militaire et sans les réductions drastiques qu'aurait pu entraîner son retrait.

La Colombie fait face à un record de cultures illicites, avec 253.000 hectares de coca selon l'ONU en 2023, et les dialogues de paix avec les principaux groupes armés du pays, qui se financent notamment par le trafic de drogue, sont au point mort.

Puisqu'il s'agit d'une décision politique, «nous n'allons pas changer notre politique, nous allons continuer à faire ce que nous faisons parce que c'est efficace», a insisté la ministre.