«Les juifs sont interdits de séjour ici» : une pancarte antisémite, affichée dans un commerce, indigne en Allemagne

À Flensburg, dans le nord de l’Allemagne, un commerçant a affiché sur sa vitrine un panneau visant la communauté juive. Relayée sur les réseaux sociaux, l’affaire a déclenché une vive polémique. Quatre plaintes ont été déposées.

Une affiche menaçante qui rappelle les heures sombres de l'Allemagne nazie. Selon les informations relayées par Euronews, à Flensburg, ville du Schleswig-Holstein située au nord de l’Allemagne, un petit commerce de la Duburger Straße a arboré sur sa vitrine des menaces : «Les Juifs sont interdits de séjour ici ! Rien de personnel. Pas d’antisémitisme. Je ne vous supporte pas, c’est tout». Le message a déclenché une onde de choc dans la ville.

Bemærk at ejeren skriver, at det IKKE er antisemitisme.

Så er jeg helt rolig.https://t.co/EV0JBL1JG3 — Michael Rachlin (@MRachlin) September 18, 2025

Rapidement alertée, la police s’est rendue sur place vers 18h45 pour retirer la pancarte, au nom de la prévention des risques et pour éviter tout trouble public. Mais le commerçant a ensuite déplacé la terrible sentence à l’intérieur de son magasin, sur un mur face à la porte.

Retour «à l’époque des nazis»

L’affaire a été vivement relayée sur les réseaux sociaux. Certains ont même appelé à boycotter le petit commerce en question, voire à y mettre le feu ; d’autres ont confessé s’être sentis ramenés «à l’époque des nazis».

De son côté, le maire de la commune Fabian Geyer (non-inscrit) a dénoncé un «rappel des chapitres les plus sombres de l’histoire», jugeant que ce message haineux «n’a[vait] absolument pas sa place dans cette ville». Le SPD et les Verts ont qualifié l’affiche d’«expression claire d’antisémitisme».

Une affiche pour dénoncer la guerre en Israël

Pris malgré lui dans la tempête, le propriétaire du magasin, Hans Velten Reisch, 60 ans, a affirmé pourtant ne pas se reconnaître dans le spectre de l’extrémisme. Selon lui, cette affiche ne visait non pas à exclure les Juifs, mais à pointer du doigt ceux qui soutiennent la guerre en Israël.

Néanmoins, quatre plaintes ont été déposées contre lui. Le parquet examine une éventuelle accusation d’incitation à la haine.