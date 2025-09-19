Machu Picchu : pourquoi le monument péruvien pourrait perdre son statut de «nouvelle merveille du monde»

A cause du surtourisme et d'un engagement pour la conservation critiqué, le Machu Picchu pourrait perdre son statut de «nouvelle merveille du monde». Il avait acquis ce titre symbolique en 2007.

Un monument sur la sellette. Comme le rapporte CNN, le directeur de New7Wonders, association derrière le vote international ayant permis de sélectionner les 7 nouvelles merveilles du monde, a affirmé que le Machu Picchu perd en «crédibilité» en tant que perle du tourisme mondial.

Les problèmes avancés par Jean-Paul de la Fuente sont nombreux : tourisme de masse peu contrôlé, politiques de conservation jugées insuffisantes et conflits sociaux. Il y a quelques jours, New7Wonders a même publié un communiqué dans lequel il rappelle : «La désignation implique un engagement commun en faveur de la conservation et de la gestion responsable du site, ainsi que la mise en œuvre des normes internationales de préservation et de gestion».

Malgré ces signaux d'alarmes envoyés aux autorités péruviennes, Jean-Paul de la Fuente explique qu'il est encore trop tôt pour imaginer l'emblématique site inca perdre sa place parmi les 7 nouvelles merveilles du monde : «C'est prématuré, d'autant plus que nous pensons que toutes les parties prenantes peuvent et doivent considérer cela comme un signal d'alarme pour remettre de l'ordre dans la maison du Machu Picchu. Nous disposons déjà d'un conseiller officiel au Pérou, prêt à soutenir le processus vers des solutions à court et, surtout, à long terme».

Le président de New7Wonders craint cependant que le lieu d'intérêt principal du pays (1,5 million de visiteurs annuels) ne soit pris pour cible par les citoyens péruviens, qui ont déjà manifesté en bloquant l'accès au site touristique ces derniers jours, bloquant des voyageurs en son sein pendant plusieurs jours.

Il explique : «L'intensification de plusieurs défis nécessite une attention prioritaire. La forte pression touristique, la hausse des prix des services et des biens, le risque de dégradation du patrimoine historique, les signalements de pratiques irrégulières liées à la vente de billets, les difficultés de transport terrestre, ainsi que les limitations des politiques de gestion et de conservation sont à prendre en compte. À cela s'ajoutent les conflits sociaux, le manque de coordination entre les institutions et les entreprises touristiques, et les plaintes répétées des visiteurs».

Le Pérou conteste la légitimité de New7Wonders

Sans répondre directement à l'organisation New7Wonders, le ministère de la Culture du pays sud-américain a publié sur X que «le seul organisme compétent pour promouvoir l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel». Le Machu Picchu est entré au patrimoine mondial de l'Unesco en 1983.

🗞️ #COMUNICADO | El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en relación al Santuario Histórico de Machupicchu, señala lo siguiente: pic.twitter.com/2fPmWD9wIm — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) September 15, 2025

Le ministère a précisé que le site ne faisait pas partie des lieux classés «patrimoine mondial en péril» par l'organisation des Nations Unies et que l'Unesco avait même salué des améliorations effectuées par le gouvernement péruvien, notamment en ce qui concerne la gestion des visiteurs et la mise en place d'outils de surveillance pour la conservation du sanctuaire historique.

Le Machu Picchu a été voté nouvelle merveille du monde en 2007, au même titre que le Taj Mahal (Inde), Pétra (Jordanie), la Grande Muraille de Chine, le Christ Rédempteur (Brésil), le Colisée (Italie) et Chichen Itza (Mexique).