Mali : pourquoi la France a-t-elle suspendu sa collaboration antiterroriste avec Bamako ?

La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et sommé deux diplomates maliens de quitter son territoire, en réponse à l'arrestation en août à Bamako d'un agent diplomatique français.

Une réaction ferme. La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali. Le pays a également demandé à deux diplomates maliens de quitter le territoire. Une décision qui fait suite à l'arrestation en août d'un agent diplomatique français à Bamako.

Les deux diplomates, membres de l'ambassade et du consulat du Mali à Paris, ont été «déclarées persona non grata et ont jusqu'à samedi pour quitter le territoire», a déclaré une source diplomatique à l'AFP.

Le 15 août, la junte militaire au pouvoir au Mali, pays d'Afrique de l'Ouest coutumier des troubles politiques en proie depuis plus d'une décennie à des groupes jihadistes, avait annoncé l'arrestation d'un Français soupçonné de travailler pour le «service de renseignement français».

Les autorités du président Assimi Goïta avaient accusé des «Etats étrangers» d'être derrière une tentative de déstabilisation des institutions menée par «un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité malienne».

Paris dénonce «des accusations sans fondement»

Le ministère français des Affaires étrangères avait dénoncé des «accusations sans fondement» et demandé la «libération sans délai» de son ressortissant, membre de l'ambassade de France.

Les autorités maliennes, informées des mesures françaises, ont réagi mercredi en déclarant de leur côté persona non grata «cinq personnels» de l'ambassade de France, qui avaient déjà quitté le Mali dimanche.

Confronté depuis 2012 face à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh, ainsi que de groupes criminels communautaires, le Mali est dirigé par une junte militaire, arrivée au pouvoir après deux coups d'Etat en 2020 et 2021.

Les autorités de Bamako se sont depuis détournées de leurs partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.

L'armée malienne et ses alliés, les mercenaires russes d'Africa Corps, chargés notamment de traquer les jihadistes, sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre des civils.