Né à 26 semaines, un bébé «miracle» autorisé à rentrer chez lui après un séjour de 146 jours en soins intensifs

Sa grande prématurité a entraîné des complications pulmonaires, oculaires et cardiaques. [Pexels / Engin Akyurt]
Par Marina Ada Ondo
Publié le - Mis à jour le

En cette semaine de sensibilisation des infirmières et infirmiers en néonatalogie, une famille new-yorkaise (États-Unis) a finalement pu accueillir leur bébé à la maison, après 146 jours passés en soins intensifs néonatals.

Après près de cinq mois en soins intensifs, LaTashia Morris et David Taylor ont enfin pu ramener leur fille, née à 26 semaines de grossesse, chez eux le mercredi 17 septembre, a rapporté ABC News.

«Ce n'était pas garanti. Nous remercions Dieu, avant tout, qu'elle ait pu surmonter cette épreuve et être à la maison avec nous», a déclaré la mère de famille, qualifiant son nouveau-né de «miracle».

Trinity Alexandria Rose Taylor est née à l'hôpital St. James Mercy à New York, le 24 avril dernier, à seulement 26 semaines de grossesse. Arrivée près de trois mois avant la date prévue du 31 juillet, elle ne pesait que 500 grammes.

Sa grande prématurité a entraîné des complications pulmonaires, oculaires et cardiaques, mais l'équipe médicale de l'unité de soins intensifs néonatals s'est battue sans relâche pour elle. 

Un rétablissement complet prévu

«Je suis extrêmement fière de sa résilience, de son combat et de sa détermination tranquille», a déclaré le Dr Swarna Devarajan, directeur de la néonatologie à l'hôpital Mercy, dans un communiqué.

«La voir enfin rentrer chez elle, blottie dans les bras de ses parents, est le genre de moment que nous espérons tous vivre. La transformation remarquable de Trinity reflète parfaitement ce que les soins avancés prodigués en unité néonatale de soins intensifs peuvent accomplir, mais plus encore, elle témoigne de la force et du courage d'une petite fille extraordinaire», a-t-elle ajouté.

Le couple a exprimé leur joie d'enfin débuter un nouveau chapitre avec leur bébé «impertinent» et «fougueux», qui pèse désormais 5,3 kg. «Elle nous a montré la véritable définition de la force. Elle était petite, mais puissante, et c'est notre petit miracle», a affirmé la nouvelle maman. 

Les médecins ont prévu que Trinity se remettra progressivement de certaines complications tout en continuant son suivi médical. «Elle est en bonne santé. C'est une fille forte, et ce sont le genre de choses dont elle se débarrassera en grandissant, en prenant du poids et en mûrissant», a conclu LaTashia Morris. 

