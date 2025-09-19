Niger : 22 villageois tués par des «hommes armés» pendant une cérémonie de baptême

22 villageois de la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, et proche de la frontière avec le Mali, ont été tués par un groupe armé, alors qu'ils célébraient un baptême ce lundi.

Une violence inouïe. Des hommes armés «ont ouvert le feu sur des villageois» ce lundi dans la localité de Takoubatt, dans le sud-ouest du Niger, a appris l'AFP ce vendredi de sources locales.

Selon les premiers éléments, les assaillants sont arrivés «à moto» et ont tiré sur des personnes qui célébraient un baptême. 15 victimes sont tombées sous les balles.

«Après, les assaillants se sont rendus dans les alentours de Takoubatt où ils ont tué sept autres personnes», a ajouté une source proche du village, sous couvert d'anonymat.

Frappée par la barbarie

Le média local Elmaestro TV a de son côté confirmé un «bilan macabre de 22 personnes innocentes lâchement tuées sans raison ni fondement».

«Une fois de plus, la région de Tillabéri (...) a été frappée par la barbarie, plongeant des familles innocentes dans le deuil et la désolation», a réagi la figure de la société civile Maïkoul Zodi, dans une publication sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs années, le Niger, pays du Sahel essuie des attaques jihadistes sans précédent, perpétrées notamment par Al-Qaida et Daesh, que la junte, au pouvoir depuis près de deux ans, ne parvient pas à éradiquer.