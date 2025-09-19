Pétrole : voici les 8 pays qui produisent le plus d'or noir

Les gisements de pétrole et de gaz sont en plein déclin. A tel point que l'Agence internationale de l'énergie a appelé à un investissement massif pour assurer la production d'énergie, la demande d'ici à 2035 étant estimée à 55 millions de barils par jour. Voici, en 2024, les 8 pays qui assurent la majorité de la production de pétrole mondiale.

Une énergie fossile encore nécessaire ? L'or noir, comme il est surnommé, est encore au centre de la production énergétique mondiale. Celle-ci ne cessant de croître, bien des pétroliers estiment que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) incite à ne pas interrompre la production pétrolière comme le préconise les organisations de défense de l'environnement.

Brésil (4.277 millions de barils par jour)

Le Brésil produisait, en 2024, 4.277 millions de barils par jour, soit 4% de la population mondiale. Le géant britannique BP, a annoncé cet été, le 4 août, y avoir découvert le plus grand gisement du pays «depuis 25 ans», ce qui pourrait avoir pour conséquence de dynamiser les productions locales dans les prochains mois.

Irak (4.505 millions de barils par jour)

En 2024, l'Irak assurait également 4% de la production mondiale de pétrole avec 4.505 millions de barils générés chaque jour. Dix ans après le renversement de Saddam Hussein, la production d'or noir du pays a de nouveau battu son record historique de 1990 en 2016. Depuis, elle ne cesse de progresser.

Iran (4.685 millions de barils par jour)

L'Iran assure de son côté la production de 4.685 millions de barils par jour, soit 5% du chiffre mondial. Le pays est considéré comme une «superpuissance énergétique» notamment grâce à ses réserves, qui seraient de 10% du total de la planète.

Chine (5.334 millions de barils par jour)

La Chine produit quotidiennement 5.334 millions de baril, soit 5% du total mondial. Cependant, elle reste première importatrice de la planète, pour couvrir ses demandes colossales en énergie : la Chine n'assure que 25% de ses besoins en pétrole brut avec ses réserves propres.

Canada (5.997 millions de barils par jour)

Le Canada représente quant à lui 6% de la production internationale, avec 5.997 millions de barils par jour. Sur ce total, une vaste majorité de l'or noir extrait provient des sables bitumineux de l'Alberta, dans le centre du pays.

Russie (10.533 millions de barils par jour)

La Russie est une autre plaque-tournante traditionnelle du pétrole mondial, avec 10.533 millions de barils par jour et 10% du total global. Mais avec la guerre que mène le pays en Ukraine, certains de ses pétroliers les plus stratégiques ont été touchés et limitent l'efficacité du pays. Dans une note, l'analyste J.P. Morgan explique : «La capacité de la Russie à augmenter sa production de pétrole est désormais menacée en raison d'une capacité de stockage limitée».

Arabie saoudite (10.710 millions de barils par jour)

L'Arabie saoudite est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde avec 10.710 millions de barils quotidiens et 10% de la fabrication mondiale. Selon le think tank saoudien Jadwa, le pays serait encore loin de sa limite : sa capacité de production maximale serait de 12 millions de barils.

Etats-Unis (22.715 millions de barils par jour)

En matière de production de pétrole, les Etats-Unis sont loin devant la concurrence. Ils génèrent chaque jour 22.715 millions de barils, soit 22% de ce qui est fait sur la planète. Pourtant, les Américains pourraient continuer d'augmenter ce chiffre, comme l'appelait de ses voeux Donald Trump lors de sa campagne, lui qui n'a eu de cesse de répéter qu'il voulait doper l'extraction de pétrole et exporter davantage de gaz liquéfié.