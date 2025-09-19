Syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie : quelle est cette maladie grave dont les cas explosent au Japon ?

Les experts japonais ont alerté la population concernant la propagation du syndrome de fièvre sévère avec thrombopénie (SFTS), une maladie infectieuse transmise par les tiques, dont le taux de mortalité atteint jusqu'à 30 %.

Du jamais vu. Depuis le début de l'année, le Japon a enregistré 152 cas de syndrome de fièvre sévère avec thrombopénie (SFTS), un record depuis la détection initiale de cette infection transmise par les tiques dans le pays en 2013.

Découverte en Chine en 2009, cette infection virale est due à un phlébovirus, appartenant à la famille des bunyavirus, transmise par les piqûres de tiques. Elle a depuis été détectée dans d'autres pays d'Asie de l'Est, à l'instar de la Chine, du Vietnam et de la Corée. Des cas ont été signalés pour la première fois dans la région de Kanto, qui comprend Tokyo, et jusqu'à Hokkaido au nord.

Les symptômes incluent une fièvre soudaine et intense, une fatigue importante, des douleurs musculaires, des maux de tête, ainsi que des vomissements et diarrhées. La diminution de plaquette peut également entraîner, dans des cas graves, des hémorragies, des atteintes au foie et au cerveau, ou une défaillance multiviscérale pouvant être fatale. Le taux de mortalité oscille entre 10 et 30 %.

Les animaux domestiques sont également vulnérables au virus, avec une vulnérabilité plus marquée chez les chats que chez les chiens, selon les rapports d'infections. Entre 2017 et juin dernier, 1.113 chats et 76 chiens auraient été infectés, avec un taux de mortalité de 60 % chez les félins et 40 % chez les canidés.

Pas de traitement spécifique

La transmission du SFTS peut s'effectuer des animaux aux humains par contact direct, morsure, griffure ou exposition aux fluides corporels comme la salive ou les excréments. Le professeur Okabayashi Tamaki de l'Université de Miyazaki a recommandé d'éviter les animaux malades, particulièrement les chats errants qui présentent un risque élevé.

Bien que les piqûres de tiques soient la principale cause, un médecin japonais a rapporté avoir contracté la maladie après avoir soigné un patient âgé infecté deux ans auparavant. «Il souffrait d'un grave problème d'audition, j'ai donc dû l'examiner de près pour qu'il puisse m'entendre. Je portais seulement un masque, sans aucun autre équipement de protection», a-t-il expliqué au quotidien japonais NHK.

En cas de suspicion, il est conseillé de garder son calme, même après une morsure de tique. Il faut éviter de tenter de retirer soi-même la tique et consulter rapidement un professionnel de santé, qui prescrira une prise de sang afin de vérifier le taux de plaquettes.

En l'absence de traitement spécifique contre le syndrome de fièvre sévère avec thrombopénie, la prise en charge se concentre sur le traitement des symptômes (réanimation, transfusions, perfusions).

Le professeur Izumikawa Koichi a précisé que la période d'incubation est d'environ deux semaines, pendant lesquelles il est essentiel de surveiller tout signe de fièvre ou malaise.