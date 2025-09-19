Voici les plus belles photos sous-marines de 2025, selon un célèbre concours

Les gagnants de l'«Ocean Photographer of the Year 2025», prestigieux concours de photographie sous-marine, ont été annoncés. Les photos lauréates mettent en lumière la beauté de la planète bleue et les dangers qui pèsent sur les mers du globe.

Le palmarès 2025 du célèbre concours de photographie sous-marine «Ocean Photographer of the Year (OPY)» a été dévoilé le 18 septembre. Choisi parmi les lauréats des neuf catégories du concours, le Russe Yuri Ivanov a été désigné grand gagnant en recevant le titre de «Photographe de l'année» («Ocean Photographer of the Year»), pour sa photo de deux minuscules crustacés perchés sur un polype corallien, à Bali, en Indonésie.

Plus de 15.000 images soumises par les plus grands photographes naturalistes en provenance du monde entier étaient en lice pour cette 6e édition. L'ensemble des lauréats ont été choisis par un jury international composé de photographes, de conservateurs de musées ou de galeries ainsi que d’éditeurs.

Créée en 2020 par la prestigieuse revue britannique «Oceanographic», avec la célèbre maison horlogère suisse Blancpain, au travers de «Blancpain Ocean Commitment», la compétition a pour objectif de célébrer la beauté des océans tout en sensibilisant le grand public aux menaces auxquelles sont confrontés les milieux marins.

«Alors que notre planète est confrontée à une crise climatique et à une crise de la biodiversité qui ne cessent de s'aggraver, la photographie sous-marine n'a jamais été aussi importante. Ces images sont bien plus que de simples et belles photos : elles sont avant tout des témoignages visuels puissants de ce que nous risquons de perdre et nous rappellent l'urgence de protéger notre environnement. Le concours reste une plate-forme essentielle pour partager des récits cruciaux sur ce qui se passe au-dessus et au-dessous de la surface de l'eau», a déclaré Will Harrison, directeur du «Ocean Photographer of the Year (OPY)».

grand gagnant «ocean photographer of the year»

© Yury IVANOV/OPY2025

«Il a fallu beaucoup de patience et de précision pour composer et éclairer correctement la prise de vue. Le résultat révèle un aperçu intime de la vie sous-marine qui est souvent négligée», a expliqué le grand gagnant du concours, le Russe Yury Ivanov. Basé à Bali, en Indonésie, le photographe multiprimé et plongeur sous-marin expérimenté, a immortalisé ces deux amphipodes de la famille des Cyproideidae, posés sur un corail situé dans les fonds sous-marins balinais. Communément appelés «coccinelles de la mer», ces petits crustacés qui mesurent chacun environ 3 mm de long, présentent une coloration et une symétrie saisissantes. Leur motif tacheté unique leur a d'ailleurs valu le surnom de «dalmatiens», ce qui en fait un des modèles préférés des macrophotographes.

lauréat «ocean conservation photographer of the year (hope)»

© Sirachai ARUNRUGSTICHAI/OPY2025

Biologiste marin de formation, photojournaliste naturaliste de renommée internationale, le Thaïlandais Sirachai Arunrugstichai a documenté le déclin alarmant des requins en Asie du Sud-Est, tout en mettant les lumières les efforts déployés pour préserver ces prédateurs marins. «Une personne tient un bocal en verre contenant un embryon à un stade précoce d'un requin-zèbre appelé aussi requin-léopard de l'Indo-Pacifique (Stegostoma tigrinum), dont la capsule ovulaire a été retirée pour une expérience d'élevage à Aquaria Phuket, l'un des plus grands aquariums privés de Thaïlande», a indiqué le Thaïlandais Sirachai Arunrugstichai. Biologiste marin de formation, photojournaliste naturaliste de renommée internationale, il documente le déclin alarmant des requins en Asie du Sud-Est, tout en mettant les lumières les efforts déployés pour préserver ces prédateurs marins.

© Sirachai ARUNRUGSTICHAI/OPY2025

«Depuis 2023, le programme d'élevage en captivité mené par l'aquarium a permis de mettre au monde plus de 40 petits de cette espèce menacée, inscrite sur la Liste rouge de l'UICN, afin de les réintroduire dans certaines régions de Thaïlande où la surpêche et la dégradation de l'habitat ont entrainé la disparition ou le déclin rapide de l'espèce. Aquaria Phuket travaille désormais avec le Département des ressources marines et côtières, ReShark, WildAid, Ocean Blue Tree et des partenaires privés dans le cadre du projet StAR (Stegostoma tigrinum Augmentation and Recovery) Thailand, qui vise à réintroduire ces requins dans la nature à partir d'août 2025», a ajouté cette figure éminente de la photographie de la conservation marine.

lauréat «ocean conservation photographer of the year (impact)»

© Hugo BRET/OPY2025

«Un fœtus de globicéphale noir appelé aussi dauphin pilote, gît sans vie sous le cadavre de sa mère, aux îles Féroé, territoire danois autonome de l'Atlantique nord. Chaque année, plus de 1.000 cétacés sont tués lors du "grindadrap" ou "grind", tradition culturelle ancestrale qui conduit au massacre de groupes entiers de globicéphales noirs, y compris des juvéniles et des femelles gestantes», a déclaré le Français Hugo Bret, biologiste marin, plongeur scientifique et photographe de conservation. «Habituellement, les fœtus sont arrachés du ventre de leur mère loin des regards du public, mais cette femelle enceinte n'a pas été détectée et a été éventrée parmi les autres, révélant cette scène profondément émouvante.

Si ces chasses étaient autrefois une nécessité existentielle, elles ne sont plus aujourd'hui des pratiques de subsistance. J'espère que cette image attirera l'attention mondiale pour mettre fin au grindadrap et, à plus grande échelle, plaidera en faveur d'une remise en question de la relation que l'être humain devrait entretenir avec les autres êtres vivants», a-t-il ajouté. En 2020, il a rejoint l'équipe média des ONG de protection des océans Sea Shepherd France et de la Fondation Capitaine Paul Watson. En qualité de photographe embarqué et pilote de drone, il a participé à une dizaine d'opérations comme GrindStop 2024, menée aux îles Féroé.

lauréat «ocean adventure photographer of the year»

© Ben THOUARD/OPY2025

«Une journée difficile à Nazaré, spot de surf mythique au Portugal. Le vent venait du nord, ce qui rendait les vagues difficiles à surfer», a confié le Français Benjamin Thouard, photographe de surf de notoriété mondiale. «Peu de surfeurs se sont aventurés dans les vagues, mais les Français Justine Dupont et Éric Rebière, que j'étais venu photographier, ont décidé de tenter leur chance. C'était la fin de l'après-midi ; la lumière était intéressante depuis la plage plutôt que depuis la falaise, comme d'habitude. Il était difficile de prendre des photos à cause des grosses vagues et de l'eau salée dans l'air. Mais finalement, ce moment s'est produit», s'est-il souvenu à propos de son cliché gagnant. Installé depuis une quinzaine d'années à Tahiti près de Teahupo'o, en Polynésie française, ce photographe sous-marin passionné de surf, a remporté plusieurs récompenses dont le prestigieux prix «Ocean Photographer of the Year» en 2022.

lauréat «ocean wildlife photographer of the year»

© Takumi OYAMA/OPY2025

«Cette photo montre le comportement de dispersion des larves observé lors de l'éclosion du gobie corail jaune. Chez les gobies, les soins parentaux sont généralement assurés par les mâles, mais chez le gobie corail jaune, les femelles participent également à l'éclosion des œufs, ce qui est inhabituel. Cet individu est une femelle qui libère dans l'eau les larves nouvellement écloses à partir de sa bouche», a indiqué le Japonais Takumi Oyama à propos de sa prise de vue sous-marine prise dans la baie d'Akimeura, sur l'île de Kyushu, au sud du Japon. Chercheur marin spécialisé dans l'écologie reproductive des poissons, il utilise la plongée pour étudier de près la vie marine et notamment celle des poissons de récif du Japon. Jouant un rôle essentiel dans ses recherches, sa pratique de la photographie sous-marine contribue également à faire partager la beauté et la complexité du comportement des poissons avec un public plus large et à susciter l'intérêt pour les écosystèmes océaniques.

lauréat «ocean fine art photographer of the year»

©Marcia RIEDERER/OPY2025

«Appelée aussi petit rorqual, une baleine de Minke m'observe avec intérêt. Ces géants des mers s'approchent des nageurs avec une curiosité presque espiègle. Flottant dans l'eau turquoise, vous voyez un corps sombre et élancé glisser sans effort vers vous, son regard croisant le vôtre dans un moment de connexion. Les mammifères marins semblent reconnaître votre présence, tournant autour de vous et interagissant avec vous. C'est une expérience qui rend humble, qui réaffirme la merveille de l'océan et de ses habitants, ainsi que l'urgence de le préserver», a confié la Brésilienne Marcia Riederer, installée en Australie. «Ces cétacés sont connus pour visiter pendant l'hiver, le nord de la Grande Barrière de Corail, en Australie, ce qui en fait le seul rassemblement prévisible de cette espèce au monde», a-t-elle ajouté. Biologiste au ministère de l'environnement de l'Etat de Victoria en Australie, elle nourrit une véritable passion pour la photo et en particulier pour la photographie sous-marine, certains de ces travaux ont été récompensés par de nombreux prix.

lauréat «the human connection award : people and planet ocean»

© Craig PARRY/OPY2025

«Aux premières heures du 1er juillet 2023, nous avons reçu un appel concernant une baleine à bosse échouée sur la plage de Seven Mile, à Lennox Head, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, au sud-est de l'Australie. Le vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, Steve Van Mill, a rapidement évalué la situation et contacté SeaWorld Marine Rescue ainsi que d'autres organismes clés afin de coordonner les secours. Pendant 15 heures, les équipes de sauvetage aidées de bénévoles ont tenté de la sauver, travaillant sans relâche», a raconté le photographe et cinéaste australien multiprimé Craig Parry. «Malheureusement, malgré leur dévouement, elle n'a pas pu être sauvée. Bien que le résultat ait été déchirant, la collaboration et la compassion dont ont fait preuve les multiples organismes et bénévoles ont été incroyablement émouvantes, rappelant avec force ce qui peut être accompli lorsque des personnes s'unissent dans un but commun», a-t-il conclu.

lauréat «the ocean portfolio award»

Les lépisostés sont craintifs de nature. ll a fallu une heure à Matthew pour s'approcher de cette femelle, en Floride. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

Basé dans le sud de la Floride, aux États-Unis, le photographe naturaliste Matthew Sullivan a décroché cette récompense pour son portfolio de dix images fortes, réalisées principalement aux Etats-Unis mais aussi au Canada et en Islande.

Présent dans les eaux de la Floride, le poisson chauve-souris à pois est réputé difficile à photographier. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

Long de près de 3,6 mètres, un alligator d'Amérique se repose au fond d'un marais, en Floride. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

Dans une rivière de Floride, un lamantin est intrigué par la présence du photographe. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

Prédateur redoutable, le loup de l'Atlantique ou poisson-loup se tient à l'entrée de son repaire, à Strytan, en Islande. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

Épris de photographie sous-marine depuis l'âge de 10 ans, l'Américain, aujourd'hui trentenaire, a conservé sa passion intacte, créant des images fascinantes et inspirantes pour le public afin que celui-ci prenne soin de la nature et en apprécie toutes les créatures fantastiques qui la peuplent.

Un saumon mâle s'apprête à sauter par-dessus une cascade, en Colombie-Britannique, au Canada. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

Un mérou géant exhibe ses cicatrices dans les eaux de Floride. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

Emergeant d'une bouteille abandonnée, un toupet élégant pointe le bout de sa tête, à Port-Hardy, au Canada. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

Portrait d'un poisson marin de la famille des Opistognathidae, qui incube ses œufs dans sa bouche, en Floride. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

En Floride, un banc de disques portugais a été photographié avec une exposition longue. © Matthew SULLIVAN/OPY2025

lauréat «young ocean photographer of the year»

© Aaron SANDERS/OPY2025

«Sous le couvert de la nuit, deux minuscules calmars à queues courtes se sont livrés à une démonstration intime, en entrelaçant leurs bras lors de leur accouplement sur le fond marin», a déclaré le Britannique Aaron Sanders, lauréat de cette catégorie du concours ouverte à tous photographes de 25 ans ou moins. «Des vagues de couleurs ondulaient sur leurs corps tandis que leurs chromatophores pulsaient à un rythme hypnotisant, passant du blanc au doré, puis du doré au rouge, et vice versa, les transformant en joyaux vivants et lumineux dans l'obscurité. Ces créatures d'un autre monde ont accompli leur rituel d'accouplement, donnant naissance à la prochaine génération de calmars à queues courtes. Je me suis senti privilégié d'avoir été témoin de ce moment rare et tendre. En m'approchant avec précaution, j'ai documenté cette rencontre sans déranger le couple, capturant leur spectacle brillant dans tous ses détails complexes», a-t-il dit. Passionné de nature et de plongée, ce photographe et vidéaste sous-marin vit à Falmouth, une ville portuaire anglaise, située à l'extrémité sud des Cornouailles.

lauréat «the female fifty fathoms award»

Une larve de poisson-globe mesure environ la taille d'un ongle de pouce, © Jialing CAI/OPY2025

Choisie par ses pairs, le jury ainsi que des membres de Blancpain, la lauréate du prix «Female Fifty Fathoms 2025» est la Chinoise Jialing Cai, récompensée pour son travail photographique sur le zooplancton capturé à Anilao, aux Philippines. Ce prix décerné par Blancpain depuis 2021 pour encourager les femmes photographes à partager leur vision du monde sous-marin, porte le nom de l'un des modèles les plus célèbres, la Fifty Fathoms, une montre de plongée créée en 1953, devenue par la suite une collection iconique de la maison horlogère de prestige suisse.

Un poisson s'abrite dans les tentacules d'une méduse en train de digérer un bébé poulpe. © Jialing CAI/OPY2025

Un poisson capture une méduse. © Jialing CAI/OPY2025

Un bébé poulpe se laisse porter par une feuille dans l'immensité obscure de l'océan. © Jialing CAI/OPY2025

«C'est incroyable d'être reconnue par des institutions telles qu'Oceanographic et Blancpain. J'admire profondément les actions océanographiques soutenues par Blancpain, comme les expéditions Gombessa. Être honorée par des organisations que je respecte me donne encore plus de courage pour plonger sans crainte dans les profondeurs. Le prix "Female Fifty Fathoms" est également un beau rappel que les femmes peuvent être célébrées simplement pour avoir suivi leur passion», a déclaré celle qui avait déjà été distinguée dans ce concours en remportant le titre d'«Ocean Photographer of the Year» en 2023.

D'une translucidité éthérée, un jeune poulpe photogénique nage au milieu de larves de crevettes, de crabes et de vers. © Jialing CAI/OPY2025

En pleine mue, un crabe juvénile se débarrasse de son ancien exosquelette. © Jialing CAI/OPY2025

Une larve de poisson abyssal effectue un virage rapide dans les profondeurs de l'océan. © Jialing CAI/OPY2025

Cette biologiste marine et photographe sous-marine consacre principalement son temps sous l'eau à capturer l'énigmatique zooplancton en pleine mer la nuit pour son projet Homoplankton, en pratiquant la macrophotographie en eaux noires ou macrophotographie Blackwater Cela consiste à photographier des créatures planctoniques issues des profondeurs de l'océan, tout un monde d'extraterrestres, de galaxies, de formations étranges, lors du phénomène connu sous le nom de «migration verticale», de nuit, en profondeur, en pleine mer.

Pas plus gros que l'ongle d'un pouce, deux poissons nagent à l'abri d'un morceau d'emballage de bonbon à la dérive. © Jialing CAI/OPY2025

Une méduse immortelle aux tentacules relâchées semble danser dans la nuit. © Jialing CAI/OPY2025