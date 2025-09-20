Après Donald Trump, la Hongrie pousse l’UE à qualifier «Antifa» de groupe terroriste

Le chef de la diplomatie hongroise, Peter Szijjarto, a exhorté ce samedi l’Union européenne à suivre l’exemple de Donald Trump et à désigner le mouvement «Antifa», qui regroupe des groupes d’extrême gauche se réclamant de l’antifascisme, comme organisation «terroriste».

Budapest dans le sillage du locataire de la Maison-Blanche. La Hongrie a demandé ce samedi à l’Union européenne de suivre l’exemple de Donald Trump et de désigner le mouvement antifasciste «Antifa» comme organisation «terroriste». Le chef de la diplomatie hongroise pointe des violences perpétrées à travers l’Europe et des échappatoires judiciaires dont auraient bénéficié certains militants.

«La Hongrie est convaincue que, sur une question aussi cruciale, l’Europe doit aligner ses actions sur celles des États-Unis», a écrit M. Szijjarto sur X, en publiant sa lettre adressée à la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

In my letter to @kajakallas I urged the EU to follow @realDonaldTrump’s lead and classify Antifa as a terrorist organisation.



This violent far-left network has carried out brutal attacks across Europe, including in Budapest.



To our great regret, suspects later avoided justice… pic.twitter.com/StM6jKzU3q — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 20, 2025

Le ministre a qualifié le mouvement Antifa de «réseau violent d’extrême gauche» ayant «mené des attaques brutales à travers l’Europe, y compris à Budapest». «À notre grand regret, les suspects ont ensuite échappé à la justice en trouvant refuge dans des États membres de l’UE, qui ont refusé de les extrader vers la Hongrie», a-t-il abondé.

Il a cité le cas de la militante italienne Ilaria Salis, «qui a obtenu l’immunité après être devenue députée européenne». L'eurodéputée avait en effet été arrêtée en février 2023 à Budapest avec d’autres militants, dont l’activiste allemande Maja T., alors qu’ils protestaient contre le «Jour de l’Honneur», une commémoration annuelle organisée par les milieux néonazis. Son élection au Parlement européen en juin 2024 avait entraîné la levée de son assignation à résidence en Hongrie, où elle avait été incarcérée pendant plus d’un an.

Mercredi dernier, soit une semaine après l’assassinat du militant Charlie Kirk, le président américain Donald Trump qui en était proche avait également désigné le mouvement «Antifa» comme organisation «terroriste».

Apparu aux États-Unis après l’élection de Donald Trump en 2016, le mouvement «Antifa» s’apparente davantage à une mouvance qu’à un groupe structuré. Dépourvu de dirigeants ou de structure formelle, il désigne plutôt des groupes informels fonctionnant de façon indépendante, selon l’historien américain Mark Bray, auteur d’un ouvrage de référence sur le sujet.