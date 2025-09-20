Australie : trois morts après une panne téléphonique qui a coupé l'accès aux urgences

Une panne survenue sur le réseau d'un opérateur téléphonique a empêché des Australiens de joindre les services d'urgence, ce qui a causé la mort de trois personnes.

Une entreprise de téléphonie australienne au cœur d'une polémique. Le gouvernement australien a accusé samedi l'entreprise de télécommunication Optus d'avoir «laissé tomber les Australiens», après la mort de trois personnes pendant une panne de réseau qui a interrompu l'accès aux services d'urgence.

La panne a affecté 600 personnes pendant au moins dix heures jeudi soir dans trois régions. Un nourrisson de 6 semaines et une femme de 68 ans sont décédés en Australie-Méridionale à cause de la panne, selon la police. Un autre décès a été rapporté en Australie-Occidentale, d'après les médias locaux.

La ministre des Communications, Anika Wells, a accusé samedi la compagnie de télécommunications d'avoir «laissé tomber les Australiens au moment où ils en avaient le plus besoin, et cela n'est pas acceptable». «Optus et tous les fournisseurs de télécommunications ont des obligations en vertu de la loi australienne pour garantir les appels aux services d'urgence».

Un cas non isolé, une enquête en cours

La ministre a indiqué qu'une enquête par l'organisme de régulation des communications était en cours. L'opérateur télécoms pourrait faire face à des amendes et à d'autres sanctions juridiques.

Optus avait déjà été condamné à une amende de 12 millions de dollars australiens (6,7 millions d'euros) après une panne qui avait interrompu ses systèmes mobiles et Internet pendant près de douze heures en 2023.