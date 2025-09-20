Canada : le groupe de rap irlandais Kneecap interdit sur le territoire, après des accusations de soutien au Hamas

Malgré des concerts prévus le mois prochain sur le territoire, le Canada a interdit l’entrée au groupe de rap nord-irlandais Kneecap, accusé de soutenir le Hezbollah et le Hamas, a annoncé ce vendredi le gouvernement canadien.

Une décision implacable. Le gouvernement canadien a indiqué ce vendredi 19 septembre avoir interdit l’entrée sur son sol au groupe de rap nord-irlandais Kneecap, qui est accusé de soutenir les organisations terroristes du Hamas et du Hezbollah.

«Le groupe a affiché publiquement son soutien à des organisations terroristes telles que le Hezbollah et le Hamas», a expliqué sur X Vince Gasparro, chargé de la lutte contre la criminalité. Selon lui, Kneecap, dont l'un des membres est poursuivi par la justice britannique pour soutien au Hezbollah, promeut «la violence et la haine».

«La violence politique, la glorification d'organisations terroristes et l'affichage de symboles haineux visant la communauté juive ne sont pas des formes d'expression protégées et ne seront pas tolérées par notre gouvernement», a ajouté Vince Gasparro.

Dans des messages postés sur les réseaux sociaux, le groupe a estimé que ces accusations étaient «fausses et profondément malveillantes» et a affirmé vouloir engager des poursuites judiciaires.

Plusieurs concerts annulés

Le trio a ajouté, s'adressant à ses fans, qu'il ne se «laisserait pas réduire au silence» et qu'il continuerait à dénoncer «le génocide commis par Israël», selon eux, à Gaza. L’un des trois membres du groupe, Liam O'Hanna dit, Mo Chara, est visé par une enquête antiterroriste pour avoir brandi, lors d'un concert londonien en novembre 2024, un drapeau du Hezbollah libanais.

Il lui est également reproché d'avoir crié «Allez le Hamas! Allez le Hezbollah!». Au cours de l'été, plusieurs de leurs concerts en Allemagne et en Autriche ont été annulés, ils ont par ailleurs été empêchés d'entrer en Hongrie et ont renoncé à une tournée aux États-Unis.

Fondé en 2017, Kneecap chante souvent en gaélique et défend la réunification de l'Irlande. Il considère sa langue comme un cri «anticolonialiste» face à la puissance britannique. Le nom du groupe (kneecap veut dire rotule en anglais) vient de la pratique des groupes paramilitaires qui tiraient sur leurs victimes au niveau des genoux pendant le conflit nord-irlandais.