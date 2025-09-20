Contrôle de TikTok aux États-Unis : six membres du conseil d'administration sur sept seront américains

Selon la Maison-Blanche, l’accord en discussion avec Pékin portant sur le contrôle de l'application TikTok prévoit qu’une large majorité d’Américains siègeront au conseil d’administration de l’application aux États-Unis.

Vers un accord entre Pékin et Washington sur le contrôle de l'application TikTok aux États-Unis ? Samedi, la porte-parole de la présidence, Karoline Leavitt, a affirmé sur la chaîne américaine Fox News que «TikTok sera majoritairement détenue par des Américains aux États-Unis» et que «sept membres siègeront au conseil d’administration, dont six seront Américains». Ce dispositif constitue, selon elle, l’un des points centraux des négociations en cours avec la Chine sur l’avenir du réseau social.

Mme Leavitt a expliqué que «les données et la confidentialité seront supervisées par une des meilleures entreprises technologiques américaines, Oracle, et l’algorithme sera aussi contrôlé par les États-Unis». Selon elle, «tous ces éléments font déjà l’objet d’un accord» entre les parties, qui ne reste plus qu’à «être finalisé».

Une «simple formalité»

«Je pense que cela arrivera dans les prochains jours», a-t-elle ajouté. La veille, Donald Trump avait de son côté déclaré, après un appel avec le président chinois Xi Jinping, que la signature d’un accord sur TikTok pouvait être une «simple formalité». Mais Pékin n’a pas confirmé l'information, se contentant d’appeler les États-Unis à «offrir un environnement des affaires ouvert, équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises investissant aux États-Unis».

Ces tractations interviennent alors qu’une loi américaine avait menacé d’interdire TikTok au nom de la sécurité nationale. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump cherche à maintenir la plate-forme via la cession des activités américaines à un consortium d’investisseurs, dont Larry Ellison, patron d’Oracle.

Le milliardaire estime que TikTok l’a aidé à renforcer sa popularité auprès des jeunes Américains pendant sa dernière campagne présidentielle. Selon le Wall Street Journal, le gouvernement américain pourrait percevoir une commission de plusieurs milliards de dollars pour son rôle d’intermédiaire dans les négociations.