Donald Trump dévoile une nouvelle vidéo de frappe américaine contre un bateau de «narcoterroristes» faisant trois morts 

Le président américain a publié une vidéo sur Truth Social montrant, selon lui, une frappe militaire contre un navire transportant de la drogue à destination des États-Unis. Il affirme que trois «narcoterroristes» auraient été tués lors de l’opération.

Un bateau «en route pour empoisonner les Américains» a été intercepté par les forces armées américaines. Ce vendredi 19 septembre, Donald Trump a publié sur son réseau social Truth Social une vidéo montrant ce qu’il présente comme une frappe militaire américaine contre un navire transportant de la drogue à destination des États-Unis.

«Le Pentagone a ordonné une frappe contre un navire affilié à une organisation terroriste désignée et impliquée dans le narcotrafic», a écrit le président américain, affirmant que trois «narcoterroristes» auraient été tués lors de l’opération.

Selon lui, les services de renseignement ont confirmé que l’embarcation transportait des stupéfiants illicites et empruntait «un couloir de narcotrafic connu, en route pour empoisonner les Américains». Il précise que la frappe aurait eu lieu dans les eaux internationales.

À ce stade, aucune confirmation officielle du Pentagone n’a été communiquée.

Ces dernières semaines, Donald Trump a déclaré que plusieurs frappes américaines avaient été menées contre des navires appartenant, selon lui, à des cartels de drogue.

Des navires de guerre américains dans les Caraïbes

Le 2 septembre, une première attaque dans les Caraïbes aurait fait onze morts, selon ses affirmations, suivie d'une seconde frappe qui aurait tué trois «narcoterroristes» vénézuéliens. Le mardi 16 septembre, l’ancien président a mentionné une nouvelle frappe militaire, sans toutefois fournir davantage de détails.

La légalité de ces frappes, présentées comme des opérations contre le narcotrafic, suscite des interrogations. Plusieurs experts en droit international dénoncent ce qu’ils qualifient de «permis de tuer», pointant l’absence de transparence, de cadre juridique clair et de validation institutionnelle.

Dans le cadre de ce qu’il présente comme une lutte renforcée contre les cartels de la drogue, le président américain Donald Trump a ordonné le déploiement de sept navires de guerre dans les eaux des Caraïbes, ainsi qu’un autre dans le Pacifique.

Ces bâtiments ont pour mission d’intercepter les cargaisons de stupéfiants en provenance d’Amérique du Sud avant qu’elles n’atteignent le territoire nord-américain. La première cible de cette opération serait, selon les déclarations de Trump, les réseaux de narcotrafiquants vénézuéliens.