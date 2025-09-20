Donald Trump juge «illégales» les critiques négatives que certains médias américains lui adressent

La tension monte entre la presse américaine et Donald Trump. Le président américain a notamment jugé «illégales», la couverture médiatique qui lui est réservée, estimant que les critiques à son encontre son trop négatives.

Un point de non-retour ? Donald Trump a passé un cap important dans son combat contre la presse américaine, ce vendredi. Le président américain a accusé de nombreux journalistes, particulièrement de la télévision, de le critiquer sans cesse.

«Ils vont prendre une histoire très bien. Et ils vont en faire une mauvaise histoire. Vous voyez, personnellement, je pense que c'est illégal», a-t-il déclaré. Jeudi dernier, le républicain de 79 ans avait évoqué la suspension de licence pour les chaînes qui seraient «contre (lui)». Il a encore répété vendredi que, sur certaines chaînes de télévision, «97%» de la couverture qui lui était consacrée était négative.

Une position qui ne fait pas l'unanimité

Donald Trump a défendu le patron du régulateur américain de l'audiovisuel (FCC), Brendan Carr, qui avait critiqué des déclarations de l'humoriste Jimmy Kimmel concernant l'assassinat de Charlie Kirk, un proche de Donald Trump, et ouvertement menacé ses diffuseurs de sanctions.

«Jimmy Kimmel Live!» a par la suite été suspendu de l'antenne par la chaîne ABC. «Je pense que Brendan Carr est un patriote» qui «n'aime pas que les ondes soient utilisées de manière illégale et incorrecte», s'était réjoui le président américain.

Les menaces proférées par le patron de la FCC ont créé un malaise chez certains conservateurs, qui les jugent difficilement compatibles avec la liberté d'expression.

«Je pense que c'est particulièrement dangereux pour un gouvernement de se mettre en position de dire quel discours il aime ou il n'aime pas. J'aime bien Brendan Carr, mais nous ne devons pas nous aventurer là-dedans», a ainsi jugé le sénateur républicain Ted Cruz dans un podcast.