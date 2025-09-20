Toute l’actu en direct 24h/24
Équateur : un troisième footballeur professionnel assassiné depuis début septembre

Jonathan González (à gauche de la photo) présentait «des blessures provoquées par une arme à feu», a précisé la police. [Yasuyoshi CHIBA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jonathan González, un footballeur professionnel équatorien âgé de 31 ans et évoluant en deuxième division dans ce pays, a été abattu vendredi lors d'une attaque armée.

Un troisième footballeur tué par balles dans le pays depuis le début du mois. Un footballeur professionnel équatorien âgé de 31 ans a été abattu vendredi lors d’une attaque armée.

Évoluant pour l'équipe 22 de Julio (2e division), Jonathan González, ancien joueur de l'Olimpia au Paraguay et de Leon au Mexique, présentait «des blessures provoquées par une arme à feu», a précisé la police. Une deuxième victime, qui n'a pas été identifiée, est décédée pendant son transfert à l'hôpital.

L'attaque s'est produite dans une maison de la province côtière d'Esmeraldas, à la frontière avec la Colombie, en proie à des affrontements entre gangs de trafiquants de drogue. Trois footballeurs au total ont trouvé la mort au mois de septembre à cause de la violence.

Le 10 septembre, Maicol Valencia et Leandro Yépez, joueurs de l'équipe Exapromo Costa (2e division), ont été tués lors d'une attaque armée dans la ville côtière de Manta (sud-ouest). Selon le club, les footballeurs ont été des victimes collatérales, car ils n'étaient pas la cible de l'attaque.

En Équateur, les homicides sont passés de 6 pour 100.000 habitants en 2018 à 38 en 2024, avec un record de 47 en 2023. Le pays était autrefois considéré comme un havre de paix entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs mondiaux de cocaïne.

