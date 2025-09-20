«Gold Card» : Donald Trump signe un décret pour créer une carte de séjour à 1.000.000 de dollars  

Le président américain a signé un décret officialisant la création de la «Gold Card» : une carte de séjour vendue un million de dollars qui permet de vivre et de travailler légalement aux États-Unis sans en obtenir la nationalité.

Une carte de séjour à un million de dollars ? C’est le nouveau décret signé par le président Trump ce vendredi 19 septembre.

Dans la lignée de sa politique migratoire restrictive, Donald Trump a introduit une mesure surprenante : offrir une voie d’immigration aux étrangers les plus qualifiés, à condition que ces derniers déboursent la somme d’un million de dollars.

Baptisée «gold card» (carte dorée en français), cette nouvelle carte de séjour s’inspire de la célèbre «green card» (carte verte), qui permet de vivre et de travailler légalement aux États-Unis sans en obtenir la nationalité. À la différence près que cette version dorée s’adresse exclusivement aux individus considérés comme ayant des «qualités exceptionnelles».

«Ce sera un immense succès», a affirmé Donald Trump en présentant ce dispositif censé attirer les talents étrangers tout en renflouant les caisses de l’État.

Selon l’un de ses conseillers, les candidats à cette «carte dorée» bénéficieront d’un traitement accéléré de leur demande de visa, à condition de verser un million de dollars au Trésor américain, ou deux millions si une entreprise les parraine.

Les visas de travail désormais à 100.000 dollars

En parallèle de l’annonce de la «Gold Card», Donald Trump a déclaré ce vendredi que les visas de travail, largement utilisés dans le secteur technologique, seraient désormais au prix de 100.000 dollars. Une décision qui risque de compliquer la tâche des entreprises, notamment celles de la tech, qui recrutent massivement des talents étrangers.

Pour rappel, ces visas, dits H-1B, permettent à des travailleurs hautement qualifiés (ingénieurs, informaticiens, scientifiques, etc) d’exercer temporairement aux États-Unis. Ces permis sont accordés pour une durée initiale de trois ans, renouvelable jusqu’à six ans, à condition qu’un employeur américain les parraine.

Avec cette hausse spectaculaire du coût des visas, le président Trump entend renforcer sa politique de «préférence nationale». «L’idée, c’est que ces grandes entreprises ne forment plus des travailleurs venus de l’étranger», a expliqué Howard Lutnick, ministre du Commerce, qui se tenait aux côtés du président dans le Bureau ovale au moment de la signature de ce décret. «Toutes les grandes entreprises sont d’accord», a-t-il affirmé.

Les entreprises devront désormais payer 100.000 dollars au gouvernement en plus du salaire de l’employé étranger, une charge jugée «non rentable», par le ministre. «Si vous voulez former quelqu’un, formez un jeune diplômé américain, issu de nos meilleures universités. Il est temps d’arrêter de faire venir des étrangers pour prendre nos emplois», a-t-il martelé.

Notons que les demandes de visas H-1B ont explosé ces dernières années, atteignant un record en 2022, sous la présidence de Joe Biden. À l’inverse, le taux de refus avait atteint un sommet en 2018, lors du premier mandat de Donald Trump.

