Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky estime que l’Europe a «fait sa part» et attend des «sanctions fortes» de Washington contre Moscou

Volodymyr Zelensky estime que l’Europe a assumé sa part dans la lutte contre l’agression russe en Ukraine, appelant Washington à durcir ses sanctions. En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, il rencontrera Donald Trump pour pousser les efforts diplomatiques.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné, ce samedi 20 septembre, que l’Europe avait «fait sa part» dans la lutte contre l’invasion russe en Ukraine, lors d’une déclaration à la presse avant son déplacement à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU.

Il a affirmé qu'il attendait désormais des «sanctions fortes» de la part des États-Unis, insistant sur la nécessité d’un durcissement des mesures à l’encontre de Moscou. Volodymyr Zelensky a précisé qu’il aura une réunion avec le président américain Donald Trump pour discuter notamment de la question des sanctions, dans un contexte où les efforts diplomatiques peinent à dénouer la crise. Il a rappelé l’importance de ne pas perdre de temps dans cette lutte cruciale.

Moscou continue d’intensifier ses frappes

Malgré les appels américains à un compromis, Vladimir Poutine n’a pas cédé, tandis que Moscou continue d’intensifier ses frappes, employant des centaines de drones et missiles contre l’Ukraine. Dans la nuit de vendredi à samedi, une attaque ukrainienne avec des drones a également fait quatre morts en Russie, à plus de 800 kilomètres du front, dans la région de Samara.

Par ailleurs, le président ukrainien a insisté sur la nécessité d’établir une défense antiaérienne commune avec certains pays voisins, afin de mieux parer aux intrusions répétées de drones russes en Europe de l’Est. Sur le terrain, les combats se poursuivent dans l’est du pays, notamment dans la région de Dnipropetrovsk, où la Russie a revendiqué la prise d’un village, ainsi qu’à Koupiansk, bastion ukrainien où la situation s’aggrave.